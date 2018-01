Dolores O'Riordan estaba a punto de grabar una nueva versión de 'Zombie'

La inconfundible voz de 'The Cranberries', Dolores O'Riordan, fallecida este lunes, estaba a punto de grabar una nueva versión de su tema más conocido, 'Zombie', con el grupo de rock duro 'Bad Wolves', indicó este último.

"Estamos conmocionados y tristes por la noticia de la muerte de Dolores, apenas horas antes de que fuera a grabar la voz en nuestra versión de 'Zombie'", anunció Bad Wolves en Facebook.

La cantante irlandesa falleció de manera repentina a los 46 años, anunció el lunes su agente, Lindsey Holmes Publicity, precisando que la cantante de cabello azabache "estaba en Londres para una corta sesión de grabación".

Según uno de sus amigos, el productor Dan Waite, la cantante parecía contenta y entusiasmada pocas horas antes de su muerte, cuya causa por el momento se desconoce.

"Dolores me dejó un mensaje de voz ayer pasada la medianoche (en la madrugada del lunes) para decirme cuánto le gustaba la versión de 'Zombie' de Bad Wolves. Estaba deseando verme en el estudio y grabar su voz", declaró.

"Sonaba llena de vida, bromeaba y estaba contenta de vernos a mí y a mi esposa esta semana", agregó.

Lanzada en 1994 en el álbum 'No Need to Argue', 'Zombie' una canción de inspiración grunge sobre el conflicto en Irlanda del Norte, es tal vez el mayor éxito de The Cranberries, con sus guitarras poderosas y la voz a la vez dulce y desgarradora de Dolores O'Riordan.