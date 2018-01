La cantante irlandesa deleitó a su público en Mallorca en 2007 y 2010

La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, fallecida hoy en extrañas circunstancias, desató pasiones en Mallorca con sus actuaciones en junio de 2007 y agosto de 2010. El primer concierto tuvo lugar en el Auditòrium en solitario, donde 1.400 personas pudieron disfrutar de su trabajo 'Are you listening' y de clásicos de la mítica banda. En la segunda actuación, tres años después, ya con The Cranberries, derrochó voz revisando sus éxitos ante unos 4.000 seguidores en el coliseo balear.

Durante su primera actuación en 2007, Lola la de Irlanda comentó a un entregado público que era la primera vez que estaba en la isla y que era curioso porque toda su familia había estado antes de vacaciones.

Ya en su segundo concierto, O'Riordan saludó a la parroquia con algunas palabras en castellano -"buenas noches amigos"-, a la que encandiló y regaló hasta cinco bises. "Mucho amor", gritó a modo de despedida, la de Ballybricken.