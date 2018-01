El Consell propone declarar hijo ilustre de Mallorca a Josep Maria Llompart

Foto de familia de los integrantes de la comisión del Any Llompart.

Foto de familia de los integrantes de la comisión del Any Llompart. r.f.

Culturalmente hablando, este 2018 tendrá un protagonista central, el escritor Josep Maria Llompart que el 28 de enero se cumplen 25 años de su muerte. Así, el Govern ha declarado 2018 Any Llompart, una declaración institucional conjunta con el Consell y el Ayuntamiento de Palma, además de la UIB y entidades como la OCB o la Associació d´Escriptors en Llengua Catalana. Todos ellos forman parte de la Comisión del Any Llompart, un año que destacará por la propuesta del Consell de presentar su candidatura de hijo ilustre de Mallorca. Conferencias, exposiciones, rutas literarias o la reedición de sus obras serán algunas de las iniciativas que se llevarán a cabo este año para reivindicar la figura de este activista que fue un auténtico "defensor de las libertades, de la cultura y de la lengua propia", tal y como retrató la consellera de Cultura, Fanny Tur.

El primer gran acto de celebración de este Any Llompart tendrá lugar el próximo 20 de enero, día de Sant Sebastià. El concejal de Cultura de Cort, Llorenç Carrió, avanzó que en Can Balaguer se ofrecerá un brindis en honor al escritor y poeta, un acto que estará amenizado por una lectura poética. Asimismo, el escritor también tendrá su protagonismo en la ceremonia de entrega de los Premis Ciutat de Palma. Una semana después, llegará otros de los momentos más especiales. Será en el Teatre del Mar, del que Llompart fue su primer presidente. Así, la sala del Molinar ha preparado para el 28 de enero una lectura dramatizada con música en directo y la proyección de un audiovisual sobre su figura.

La declaración institucional del Any Llompart tiene como objetivo conmemorar y reconocer la figura y trayectoria del escritor durante todo el año.

La coordinadora del Any Llompart, Pilar Arnau, avanzó que el programa de actividades se hará público a través de una web que se está confeccionando. A estas actividades se sumarán otras organizadas por entidades colaboradoras como, por ejemplo, la exposición que prepara el ayuntamiento de Llucmajor para febrero. Arnau avanzó que la Universidad de Alicante se ha puesto en contacto con la comisión coordinadora para organizar un acto conmemorativo. También concretó que el Gremi de Llibreters dedicará la Setmana del Llibre en Català a su figura.

Es verdad que el Any Llompart tuvo un preestreno el pasado 28 de diciembre en el marco de la Nit de la Cultura, donde la OCB dedicó varios momentos a recordar su figura. De hecho, su presidente Jaume Mateu ha detallado que sus 40 delegaciones irán organizando distintos actos para volver a ensalzar a Josep Maria Llompart, "una figura capital de la Mallorca contemporánea". Mateu recordó que el activista fue presidente de la OCB de 1976 a 1983 y la salvó de su muerte económica. "Siempre dijo aquello que pensaba que tenía que decir", remarcó.

Carrió añadió que también se recordará su figura a través de la red de bibliotecas municipales, además avanzó que la lectura continuada que se celebra en Cort el Dia del Llibre será de su obra.

Jornadas en la UIB

El jefe del Departamento de Filología Catalana de la UIB, Jaume Guiscafré, anunció que dedicarán distintas jornadas de estudio a resaltar su persona, así como una mesa redonda con gente que lo haya conocido de primera mano. El conseller de Presidencia y Participación Ciudadana del Consell, Jesús Jurado, destacó que desde la institución insular tienen muy claro que se debe reivindicar con fuerza su figura porque "fue una persona muy comprometida con su tierra y sus valores". También apuntó que durante este año se organizarán distintas rutas literarias.

Por su parte, Fanny Tur concretó que la conselleria participará y organizará actos a través de las direcciones generales de Cultura y Política Lingüística y del Institut d´Estudis Baleàrics. Además, su departamento pondrá el foco en relacionar Llompart con otros escritores de las otras islas. De cara a su proyección exterior, Tur detalló que hay previsto un encuentro con el director del Institut Ramon Llull en este sentido.

Pau Vadell de Adia Edicions anunció que se publicarán una antología de poemas de Llompart junto a otros poetas que le rinden homenaje. Junto a la sobrina del escritor, Cèlia Riba, Vadell puntualizó que también editarán Vocabulari privat, los artículos que el poeta publicaba junto a Antònia Vicens en Diario de Mallorca. Además, Cort también reeditará su biografía.