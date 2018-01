Toni Albà regresa con 'L'Ombra' para celebrar los 25 años del Teatre del Mar

El Teatre del Mar celebra sus 25 años y en esta fiesta no podía faltar el gran Toni Albà, uno de los asiduos a la sala del Molinar. Regresa a la que considera su casa con L'Ombra, el espectáculo que estrenó la primera temporada del Teatre del Mar en 1994 y que volverá hoy a subir al escenario. El actor y cómico catalán llega con una Ombra renovada en su mochila. "Hace 25 años tenía 33 años y ahora tengo 56", comenta entre risas.

Explica que el espectáculo está inspirado en un periodo de su vida en el que se dedicaba, igual que el protagonista del montaje, a sustituir actores. Recordó que en los años 80 empezó sustiyendo a Paco Mir en un espectáculo del Tricicle. Se hacía pasar por el actor. "Hicimos una gira de tres meses y me presentaban como Paco Mir hasta que fuimos a una entrevista a la Televisión de Murcia y al pedirme la acreditación se percataron de que era Toni Albà. En directo, el presentador desveló el secreto. A partir de aquí empecé a escribir sobre qué pasaría si la gente descubriera que en vez del actor o el cantante auténtico, era un sustituto". "Ahora ya es una cosa más normal. No puede ser que Donald Trump sea un político de verdad, seguro que es un doble", bromeó.

En escena, nos presenta a Quim, un actor especialista en sustituir a artistas famosos. Con ayuda de unas máscaras de látex consigue ser el doble exacto. El cerebro de este trabajo es Joan, su mánager. Después de una época de giras y sustituciones de múltiples personajes, Quim empieza a sufrir una especie de esquizofrenia. Destrozado psicológicamente, empieza a dudar de su personalidad porque no sabe cuándo es él o cuándo es un personaje. Aturdido, decide dejar este "juego" peligroso de la realidad y ficción.

Variedad



L'Ombra que este fin de semana sube a las tablas de la sala del Molinar nos presenta una gran variedad de personajes. "Hay algunos que han muerto pero que siguen vivos en el imaginario de la gente. Otros, en cambio, van variando. Y si hecha de menos algún personaje, no pasa nada, lo mete en escena y problema resuelto. Quien no faltará a su cita con el Teatre del Mar será el Rey. "Lo hago salir en una frase porque la gente lo espera y a mi me encanta imitarlo", admite un Toni Albà que avanza que lleva unos cuantos años escribiendo la segunda parte de L'Ombra, un montaje que firma junto a Jordi Purtí y que en estos 25 años siempre ha tenido en cartel. Hoy y mañana se representará a las 21 horas mientras que la función dominical será a las 19 horas.

El catalán confesó que siente envidia sana cuando ve que el Teatre del Mar conmemora sus bodas de plata. "Es una parcela de libertad y siento una envidia increíble porque quiero tener este mismo espacio en Barcelona. Llevo muchos años buscando una sala así", asegura. "Y, sobre todo, en los momentos en los que estamos porque haces un tweet sobre Carrero Blanco y te puede caer prisión directamente pero no les pasa nada a quiénes hacen una chirigota pidiendo que se decapite a Puigdemont", lamenta. "Son unos momentos que nunca me imaginaba que volvería a virir. Estamos en una cosa muy parecida a los últimos años del Franquismo. Es muy grave porque las palabras no matan a nadie. Actuar, cantar, escribir, hacer marionetas o dibujar unas viñetas no mata a nadie. Nadie debe tener miedo a eso. Estamos en un momentos increíbles. ¿Ahora debemos tener miedo de escribir?", se pregunta un Toni Albà que el próximo 30 de enero irá a juicio por un supuesto delito de injurias contra la jueza Lamela. Concretamente su tweet era: "La vaca lame la hierba/ el perro lame la mano/ Rivera le lame a Mariano/ y la jueza lame la mierda". "Es como una glossa pero ellos ven que me estoy burlando Lamela. No saben quién es M.Rajoy en los papeles de Bárcenas, pero en 'la jueza lame la mierda' sí saben que es Carmen Lamena", lamenta Toni Albà que luce el lazo amarillo de los jordis.