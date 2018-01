'Nür', obra de Joan Fullana, llega a la final del Torneig de Dramatúrgia

Torneig de Dramatúrgia. El texto del director de la serie Mai neva a Ciutat, Joan Fullana, se ganó al público y ya ocupa el asiento de finalista, superando así a la obra de Vicka Duran, Casas. El próximo jueves se sabrá a quién se encontrará Fullana en la final del domingo.

Joan Fullana. Este es el primer nombre finalista de la cuarta edición del Torneig de Dramatúrgia, que casi llenó por completo las butacas del Teatre Mar i Terra. Su obra, Nür, superó en votos a Casas, la obra de Vicka Duran.

El ganador de este primer cara a cara dramático, celebrado ayer, se mostraba muy contento por tener la oportunidad de contar con la actriz menorquina Enka Alonso y la catalana Anna Sahun para leer su texto, Nür. Nür es una obra en la que la presidenta de un gobierno es secuestrada. En un principio, el motivo aparente del secuestro es parar la construcción de una hidroeléctrica que supondrá la desaparición de un pueblo. Los secuestradores acabarán con la vida de la presidenta si no la encuentran antes de que pasen 24 horas. Al final, el motivo real del secuestro es algo más dramático y retorcido, si es que cabe más drama en ese escenario.

Antes de salir a las tablas, Sahun, que apuntó que ya había experimentado los nervios que provoca esta fórmula del torneo en el festival Temporada Alta de Girona, definía la situación así: "Es muy loco. Hemos hecho solo tres lecturas... Hay nervios. Es cierto que tienes la seguridad de que no es como un estreno, pero lo quieres hacer de la mejor manera posible para que el público, si cierra los ojos, pueda imaginárselo. Al final, somos dos personas leyendo con un atril", explicaba Sahun.

Por otra parte, el mallorquín Marc Joy y el catalán Ferran Vilajosana fueron los intérpretes que leyeron la obra de Vicka Duran. Joy aseguraba que trabajar bajo las condiciones del Torneig "es una aventura, es como tirarse a la piscina, no sabes qué pasará. Hasta hace un rato no sabía quien era mi compañero. Pero en una tarde hemos conseguido crear complicidades y buena energía". Una buena energía que llenó el escenario durante toda su lectura.

Teatro dentro del teatro

La obra de Duran, Casas, protagonizada por dos hermanos, empezó pareciendo un ensayo sobre la justicia. Aunque no lo deja de ser, los dos hermanos del principio que reflexionan entre ellos acaban por explicarle al público un cortometraje sobre otros dos hermanos. Ya lo advirtió Duran cuando dijo "he hecho un experimento". Un experimento que, si se tuviera que dibujar, sería un círculo perfecto. "Es un espacio para jugar y experimentar, así como ver lo que funciona y lo que no", decía la autora de Casas cuando ultimaba algunos detalles con Joy y Vilajosana. Nadie puede decir que no lo hiciera.

El próximo jueves, 18 de enero, serán los textos de Aina de Cos y Sebastià Portell los que compitan para llegar a la final del domingo.