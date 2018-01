Toni Albà sopla los 25 años del Teatre del Mar con 'L'Ombra'

El Teatre del Mar celebra sus 25 años y en esta fiesta no podía faltar el gran Toni Albà, uno de los asiduos a la sala del Molinar. Regresa a la que considera su casa con L´Ombra, el espectáculo que estrenó la primera temporada del Teatre del Mar y que volverá mañana y este fin de semana a subir al escenario. El actor y cómico catalán llega con una Ombra renovada en su mochila. "Hace 25 años tenía 33 años y ahora tengo 56", comenta entre risas y feliz de volver a la que considera su casa.

Explica que el espectáculo está inspirado en un periodo de su vida en el que se dedicaba, igual que el protagonista del montaje, a sustituir actores. En escena, nos presenta a Quim, un actor especialista en sustituir a artistas famosos. Con ayuda de unas máscaras de látex consigue ser el doble exacto. El cerebro de este trabajo es Joan, su mánager. Después de una época de giras y sustituciones de múltiples personajes, Quim empieza a sufrir una especie de esquizofrenia. Destrozado psicológicamente, empieza a dudar de su personalidad porque no sabe cuándo es él o cuándo es un personaje que sustituye. Aturdido, decide dejar este "juego" peligroso de la realidad y ficción.

L´Ombra nos presenta una gran variedad de personajes. "Hay algunos que han muerto pero que siguen vivos en el imaginario de la gente. Otros, en cambio, van variando. Antes imitaba a Aznar y ahora hago otro, ¿quién debe ser?", se pregunta. "En estos 25 años, es el tercer Papa que imito", comenta. Y si hecha de menos algún personaje, no pasa nada, lo mete en escena y problema resuelto. Quien sí que no faltará a su cita con el Teatre del Mar será el Rey. "Lo hago salir una frase porque la gente lo espera y a mi me encanta imitarlo", admite un Toni Albà que avanza que lleva unos cuantos años escribiendo la segunda parte de L´ombra, un montaje que firma junto a Jordi Purtí y que en estos 25 años siempre ha tenido en cartel.

L'Ombra se representará mañana y el sábado a las 21 horas mientras que la función dominical será a las 19 horas.