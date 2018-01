Regresa la IV edición del Torneig de Dramatúrgia

El combate de las palabras regresa al Teatre Mar i Terra. La cuarta edición del Torneig de Dramatúrgia es, según el concejal del Llorenç Carrió, la de los "pesos pesados". "Todos los autores de este año tienen una trayectoria marcada, pero se trata de sacar lo mejor de cada casa", ha manifestado Carrió en la presentación del torneo en el Mar i Terra. Aina de Cos, Joan Fullana, Vicka Duran y Sebastià Portell son los autores que este año han tenido que afilar sus palabras y escribir una obra de unos cuarenta minutos para dos intérpretes.

El funcionamiento es igual que en las anteriores ediciones: los cuatro autores se enfrentarán por parejas en dos semifinales y una gran final. La primera será este jueves a las 20:00 h., la segunda semifinal será el 18 de enero, y la final está prevista para el domingo 21 de enero.



Para uno de los autores, Joan Fullana, este funcionamiento "es interesante porque te permite ver cómo funciona el texto, tanto con los actores (de los cuáles no conoce la identidad hasta el día de la lectura) como con el público". Fullana ha añadido que " la presión de tener que escribir algo para dos actores y en el formato clásico del teatro me ha obligado a escribir una pieza que, seguramente, de no ser por el torneo, no hubiera escrito".



El director de la compañía que organiza el combate, Produccions de Ferro, Toni Gomila, ha comentado que una de las mayores intenciones del torneo es "remover cosas para ejercitar al público y a la profesión, además de mover los textos, no solo los del ganador, sino todas las piezas que se han escrito". Según Gomila, aunque los autores de este año ya tengan una carrera " podemos ayudar a que los reconozca más gente y en más sitios". Asimismo, hacerlos trabajar de una manera concreta, con normas, "nos ayuda a conocer qué más les podemos pedir como artistas".

Actores de primer nivel

Doce actrizes y actores de las Balears y de Catalunya de primer nivel serán los encargados de las lecturas dramatizadas. Nombres como Anna Sahun, Laura Aubert, Enka Alonso, Mercè Pons, Ferran Vilajosana, Josep Orfila o Lluís Oliver, son algunos de los que estarán en el combate de las palabras del Mar y Terra.