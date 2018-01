La 'Adoració' de Llorenç Moyà reparte morcillas al 155 y al proceso catalán

La tradicional Adoració dels tres Reis d´Orient ha repartido morcillas para todos los gustos aunque el 155 ha sido el centro de todos los blancos. A los 30 segundos, el maestro de ceremonias interpretado por Mateu Xurí ha lanzado los primeros dardos envenenados. "En aquel entonces no había división de poderes y ahora tampoco", ha clamado haciendo previsible por dónde irían los tiros de la pieza poética de Llorenç Moyà representada este mediodía en Ses Voltes. Si el 155 y la represión del Estado contra el pueblo catalán se han llevado todo el carbón de este año, esta Adoració ha sido un auténtico clamo a la libertad de los presos políticos. Y, evidentemente, tampoco han faltado las alusiones a Carles Puigdemont en Bruselas.

La adaptación libre de Moyà, que sirve para remarcar los temas que han copado los titulares de los medios, se ha centrado en la denuncia de la masificación turística pero también ha reclamado el fin de la violencia machista, una petición que ha arrancado los aplausos de los espectadores en más de una ocasión. Se han lanzado dardos envenenados al alquiler vacacional, a los cruceristas que invanden Palma o al túnel de Sóller. Barceló y su viaje a Punta Cana tamién han sido blanco de muchas de las pullas que se han disparado durante la hora y media que ha durado la obra. El mundo cultural tampoco se ha librado. Las tres conselleras de Cultura de esta legislatura o la gestión del Teatre Principal han sido algunas de las morcillas políticas servidas en la Adoració dirigida por Bernat Pujol.

No han faltado las indirectas muy directas a la corrupción del PP. "La república declararon y de prisa aplicaron el 155. No se dieron tanta prisa en investigar la corrupción de José María Rodríguez y Álvaro Gijón en Cort", ha soltado el criado del Rey Gaspar con la regidora Aurora Jardhi en el papel. Digo criado porque, como ella misma ha justificado, "soy servidor y no servidora porque tanto antes como ahora a las mujeres no nos dejan espacio". Una denuncia que ha arrancado grandes aplausos. Los mismo aplausos cuando el Rey Herodes ha exigido la libertad para los presos políticos en el final de su intervención. La nota novedosa la ha puesto Mateu Xurí ya que por primera vez se han incorporado las glosses en la Adoració.