Fee Reega: "Crecí viendo Mallorca como un lugar reducido a la fiesta"

Nació en Balingen y desde entonces no ha parado. La literatura le ha acompañado en su aventura por Berlín, Madrid, hasta llegar a su actual casa: Gijón. Con su último trabajo 'Sonambulancia', Reega se ha consolidado como una de las voces femeninas de la escena indie española. Este viernes presenta su trabajo en el Novo Cafè Lisboa

Nacida en Balingen, durante cinco años en Berlín, de paso por Madrid y afincada en Asturias. ¿Qué hay de esta historia en sus canciones?

Mucho. El sitio siempre influye mucho en la creación. Empecé a hacer música en Berlín, escribiendo todo en alemán. Cuando me mudé a Madrid lo traduje todo. Un cambio de idiomas supone un cambio de enfoque en los temas que tratas. Escribir en español supuso una limitación que fue buena para mi creatividad. Al final me ha inspirado a enfocar las canciones de manera distinta. Desde que tenía un vocabulario de 20 palabras en español empecé a escribir canciones. Asturias también aparece mucho: desde los paisajes, la gente, las expresiones...

Los idiomas establecen límites, pero la música es universal.

Sí. Yo he mantenido una atmósfera muy similar durante todo el proceso aunque haya cambiado de sitio, idioma o músicos. Componer música para mí está separado de la palabra. Toda mi carrera está construida a partir de la palabra, pero siempre me interesó hacer música con un idioma inventado o simplemente con sonidos. Aunque la palabra es muy importante para mí, la música es la oportunidad para ir a un sitio mucho más libre.



¿Y machista? ¿Qué tan difícil es abrirse paso en la música siendo mujer?

Nunca que tenido problemas siendo mujer en la música. Quiero ser sincera en ese aspecto. Con ese asunto tengo la sensación de que hay que ir con cuidado. Durante este último año me han invitado mucho a eventos solo para mujeres y aunque apoyo mucho el feminismo, no me gusta el que excluye a los hombres. Tengo la sensación de que esos eventos no representan lo que yo realmente pienso. Desde que estoy en la música nunca lo he enfocado desde el género. Hago la diferencia entre el tipo de música, el nivel de profesionalidad... Para mí siempre ha sido ese el enfoque esencial. Quiero que me traten igual si soy hombre o mujer. Y quiero tratarlo yo igual. Sé que hay más hombres que mujeres, pero ellas deben ser conscientes de que deben ser referentes, profesionales y fuertes. No quiero posicionarme como víctima.



¿Qué inspira sus letras?

Lo apunto todo. Cosas que veo, conversaciones, personajes... Me encanta estar en sitios donde pasa la vida real, donde hay los personajes marginales. Muchas veces parto de frases que escucho por algún sitio, bar o por la calle; o anécdotas que me cuentan. Lo que se sale de lo normal. Me gusta tener en cuenta la libertad que tiene un artista hacer de las inspiraciones arte. Son historias.



¿Se ríe la gente de su espontaneidad en los conciertos?

En Alemania no me pasaba. Cuando llegué a España la gente se reía. Al principio era un poco por mi acento, pero que alguien se ría significa que algo le ha sorprendido. La risa espontánea viene de algo que no te esperabas y eso para mí es una buena señal, porque noto que la gente no se esperaba ese giro y significa que el público se involucra y se mete en las historias.



Ha sido protagonista de más de una lista de mejores discos del año con Sonambulancia. ¿Es su disco del año?

Es un disco con el que me quedé muy contenta. Creo que es mi mejor disco. En el momento en el que lo saqué no tenía grandes expectativas, porque sé que es un disco que quizás necesita unos años para dar con más gente. No es un trabajo que llame la atención muchísimo, hay muy pocos hits. Me da la impresión que es muy redondo y clásico, aunque también tiene locura. Es muy sentido y directo. Trabajé mucho, pero no durante mucho, así que es muy fresco.



¿Qué tiene de diferente de los anteriores?

El proceso creativo y la redondez. También el tiempo que llevo con el proyecto y los músicos con los que estoy trabajando. Me ha encontrado muchísimo encontrarlos y no cambiaría a ninguno de ellos.



También se anima con los poemarios. ¿Qué es Purpurina y Percebes? ¿Las historias que no pudo reflejar en canciones?

No. Son textos que nunca pensé como canciones. No todo lo que escribo debe ser una canción. Incluso con ese poemario hay mucho material que se queda fuera. Son historias que pienso que valen la pena contar como poemas.



Una vida dedicada a la literatura. ¿De dónde surge esta pasión?

Crecí en una familia muy interesada en la literatura. Mi padre era librero y tiene una librería en mi pueblo. Empecé desde los diez años a trabajar ahí y siempre leía muchísimo. La vía de escape de la vida del pueblo, que era muy frustrante para mí, era la literatura. Desde muy joven leía literatura adulta.



¿Qué opina del impacto de Alemania en Mallorca? ¿Cómo se ve desde el otro punto de vista?

Crecí viendo Mallorca como un lugar reducido a la fiesta al que ir de vacaciones. Hay una cultura horrible de la canción alemana en un mundo paralelo en la isla. Ni mi familia ni yo hemos ido en ese plan nunca, pero en la televisión alemana se refleja una realidad horrorosa. Cuando digo que voy a tocar a Mallorca piensan que toco para alemanes haciendo el payaso, y les digo: "no toco para esos locos, toco para la gente normal que vive en la isla". Para mí es incómodo, hace cinco años vine por primera vez a tocar aquí y desde la primera vez me enamoró su gente. Cuando estoy allí cuento la realidad que existe en la isla.



Empieza 2018 en la isla. ¿Cómo lo acabará?

Este año que viene no lo tengo del todo claro. Quiero dejarlo pasar un poco. Lo que sí que quiero hacer es tocar en algún país que no sea España. El último año ha sido todo en España y ha estado muy bien, pero me gustaría probar otros países. Me gustaría ir con la banda a Berlín o a Estados Unidos. Este año lo quiero acabar en Gijón. Esta nochevieja la pasé en Viena y me supo a poco.