Convocatoria para ver mañana el solsticio de invierno en la Seu desde Es Baluard

Les hores de llum solar tenen a veure amb l'angle que els rajos de l'astre formen amb l'equador terrestre. Hi ha dos moments claus, durant l'any, i que marquen els dos solsticis, el d'hivern i el d'estiu.

Pels efectes de la rotació aquests moments de solstici poden variar una mica, hores, any rere any, però sempre entorn del 21 de desembre i el 21 de juny. Enguany, per exemple, el solstici d'hivern va tenir lloc ahir a les 16h 28' mentre que l'any vinent serà a les 22h 23' del mateix dia 21.

A part de consideracions astronòmiques i centrats més en l'arquitectura, el solstici d'hivern pot produir efectes curiosos, com el que demà matí, si el temps acompanya, podrem gaudir a Palma. I és que des de fa uns anys, la Societat Balear de Matemàtiques organitza una activitat, segons la qual es pot veure un espectacle cromàtic, que dura uns pocs minuts, mentre l'ombra de la rosassa de llevant es situa sobre la de ponent, produint una il·lusió òptica que sembla que hi ha foc dins la Seu.

Per gaudir de l'espectacle és necessari trobar una situació adequada i fou Dani Ruíz, qui la va descobrir en la terrassa del Museu es Baluard, lloc des del qual es veu molt bé tota la façana de la catedral. Des d'enllà i de prest (8.00h), sempre que els niguls no juguin en contra, la festa està garantida.

I després, a l'aljub del museu, la conferència més matinera de l'any. Enguany el vitraller Jordi Bonet, autor de vitralls a la Seu de Mallorca i a la Sagrada Família de Barcelona explicarà els 7 grups de simetria de les sanefes, que s'obtenen fent translacions i girs a un únic dibuix. La proposta comptarà amb l'ajuda de la gent de teatre de l'IES Guillem Sagrera i amb la música creada expressament per a l'ocasió pel compositor Joan Serra Morlà.