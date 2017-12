La galería Horrach Moyà exhibe su 'Vermeer/Girbent' más peculiar

La galería Horrach Moyà inaugura hoy Vermeer / Girbent, una "muestra excepcional" que dejará boquiabierto a más de uno. Pep Girbent (Sóller, 1969) recibió un encargo de lo más peculiar, de aquí la "excepcional singularidad" de la muestra. En la primera sala, un vídeo del comisario Ernesto Bustos pone en antecedentes al visitante. "Estamos ante uno de los mejores copistas del mundo" y Vermeer /Girbent nos presenta un acontecimiento único", detalla. En la segunda sala, aún en la planta baja, se despliegan unos textos que explican la peculiar historia.

El artista detalla que un empresario y coleccionista mexicano requirió los servicios del departamento de pintura antigua europea del Metropolitan Museum para el peritaje de una serie de paisajes holandeses de los siglos XVII y XVIII pero lo que llamó la atención a uno de los expertos fue un pequeño cuadro colocado en un pasillo. "Por lo que podía intuirse bajo las sucesivas capas de barniz ennegrecido, se trataba de una copia del célebre Astrónomo de Jan Vermeer", detalla. Puntualiza que el profesor Raymond Brown propuso una limpieza de la obra para someterla a un riguroso análisis. Tras meses de trabajo, aseguró con total seguridad que se trataba de una pintura de la segunda mitad del siglo XVII y de una calidad que sobrepasaba todas las expectativas. "Sus resultados eran concluyentes", apunta Girbent.

Fotograma cinematográfico



"Sólo el mismísimo Vermeer tuvo en su época la capacidad de dotar a sus pinturas de interiores de un aspecto visual tan contemporáneo, de fotograma cinematográfico". El artista cuenta que "el secretismo con que todavía hoy se lleva este asunto contuvo el terremoto mediático que una noticia así estaba destinada a provocar debido al escueto catálogo de Vermeer, de tan solo 35 obras autógrafas. "Si el profesor Brown estaba en lo cierto, Vermeer realizó dos versiones idénticas, una circunstancia que provocó reacciones contrarias a su hipótesis", relata el texto. El profesor argumentó que Vermeer tenía 11 hijos y numerosas deudas y ante la coyuntura de dos hipotéticos compradores para una misma pieza, no puede descartarse que decidiera asegurarse las dos ventas repitiendo la pintura.

El texto informa que varias instituciones museísticas se interesaron en incorporar un Vermeer en sus colecciones. Llegados a este punto, explica Girbent, los hechos se vinculan con la presente muestra. Antes de proceder a su venta, el propietario hizo la petición expresa de que el mejor copista de pintura antigua de la actualidad realizara una precisa copia de la pieza original para su colección. El mallorquín concreta que la Fundación Belano Lima propuso su nombre. "Fue una sorpresa recibir el encargo. Tuve que reflexionarlo porque era una gran responsabilidad", confiesa. Al final, aceptó el reto. "Aunque el grado de consenso entre los expertos a la hora de admitir la copia de El astrónomo como un auténtico Vermeer es elevado, todavía restan voces discordantes y estas circunstancias mantienen estancada la operación de compra-venta", justifica.

Esta situación de impasse es la que ha hecho posible que la galería Horrach Moyà se haya apuntado un éxito formidable al lograr la cesión de El astrónomo para ser mostrada junto a la copia de Girbent. Así, hoy a las 20 horas inaugura un "acontecimiento irrepetible" ya que "un Vermeer auténtico no ha sido mostrado en una galería privada". Los dos cuadros se exhiben en la planta superior.

Girbent confiesa que es un fascinado de la tradición pictórica occidental y de los maestros que utilizaron artilugios ópticos para hacer sus obras. Vermeer era uno de los clásicos. "El tema de lo original y la copia siempre ha estado metido en mi ideario estético", asegura. "Este trabajo me reclamaba por mi calidad de copista pero como soy un fan de lo original y de las copias, no le resté interés al encargo. Pienso que la dicotomía original-copia en última instancia es falsa porque no hay nunca dos cosas iguales. En realidad, todo son originales", justifica un Girbent que ha intentado "hacer una reproducción lo más objetiva posible". De todas formas, asegura que es "una exposición dónde no todo es lo que parece". "El visitante no se puede quedar en la primera lectura", avisa. Y es que tras visitar Vermeer / Girbent, un termina de lo más sorprendido.