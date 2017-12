Los libros musicales se suman a los regalos de Navidad

La llegada de la época navideña es un buen momento para recapitular todo lo acontecido durante el presente año. Es también el momento de esos regalitos que en muchas ocasiones se hacen a ciegas, sin saber si van a gustar o si van a terminar siendo devueltos o relegados al fondo de un cajón.

Para evitar ese fatal desenlace del olvido, te proponemos una decena de libros sobre música que puedes regalar en estas fechas.

El periodista, escritor y anteriormente ejecutivo de la industria musical, Óscar García Blesa, repasa toda la vida de Alejandro Sanz, desde su niñez hasta la actualidad, con la excusa del 20 aniversario del disco 'Más' del músico madrileño.

Y lo hace en forma de relato oral y coral, con aportaciones de Alicia Keys, Shakira, Marc Anthony, Beyoncé, Laura Pausini, The Corrs, Juanes, Juan Luis Guerra, Alejandro Fernández, Tony Bennet, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Rafa Nadal o Iker Casillas.



Primera autobiografía del cantante de Iron Maiden, quien repasa toda su vida, comenzando desde su infancia, sus años de escuela y su ingreso en la icónica banda de heavy metal. También relata Bruce Dickinson su período de carrera en solitario, su pasión por la aviación y su recientemente superada batalla contra el cáncer de lengua.

'Vive', de Alejandro Sanz y 'What Does This Button Do?' de Bruce Dickinson. / FNAC