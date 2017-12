El Gobierno pedirá retirar el recurso contra la devolución de las obras de Sijena

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el recurso que ha presentado la Generalitat de Cataluña sobre los bienes de Sijena, que pide la devolución de las piezas, se ha hecho sin su consentimiento y pedirá que se retire.

El Gobierno catalán reclama la nulidad de la providencia dictada por el juez que autorizaba la entrada en la institución museística "incluso con la fuerza pública", ejecutada finalmente entre la madrugada y la mañana del pasado lunes y pide retrotraer las actuaciones y la devolución de las piezas trasladadas.

"Se ha hecho sin mi conocimiento y consentimiento y voy a pedir la retirada del mismo porque, entre otras cosas, es algo pasado porque los bienes ya han sido trasladados", ha afirmado Méndez de Vigo hoy en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

No obstante, ha precisado, si los servicios jurídicos de la Generalitat estiman que es "necesario" recurrir en casación él autorizará a que lo hagan, porque, según ha dicho a los periodistas tras la rueda de prensa, están en su derecho de hacerlo y, de lo contrario, se incurriría en "indefensión". "Al final será el Tribunal Supremo el que decida", ha recalcado.

"Lo que hemos conocido hoy, y que a algunos les ha puesto muy nerviosos, es que ha habido un recurso de reposición de los servicios jurídicos de la Generalitat por la providencia del juez que autorizaba el uso de la fuerza para el traslado de los bienes. Eso es lo que se ha conocido, y yo también lo he conocido esta mañana", ha indicado en la rueda de prensa.

Es un recurso, ha subrayado, que se ha hecho "sin su conocimiento y sin su conocimiento" y ha pedido que se retire, entre otras cosas, porque "ya no tiene ningún sentido": es "algo pasado y ya no tiene lugar".

"El traslado se ha hecho, los bienes están donde tienen que estar y la ejecución se ha realizado como yo dije desde el primer momento que se realizaría", ha recalcado.

"Es una controversia entre dos comunidades autónomas muy queridas que podría haberse y debería haberse resuelto amistosamente. Se ha resuelto jurídicamente y por tanto se ha cumplido la sentencia".

Sobre la obra que no se había incluido en el traslado del pasado lunes y que ha aparecido hoy -el cuadro de una Inmaculada del siglo XVIII- ha señalado que "se entregará, como el resto".

Méndez de Vigo ha recordado que el pasado lunes se produjo el traslado a Sijena de los bienes que reclama Aragón "de acuerdo con lo solicitado por el juez" y que esa es la posición que él mantuvo "desde el primer momento".

Ha recordado que el pasado 1 de diciembre el juez autorizó un auto en el que ya establecía un plazo, que terminaba el 11 de diciembre, y luego uno posterior en el que autorizaba el uso de la fuerza en el dispositivo de traslado.

"El pasado jueves me preguntaban que qué iba a pasar y les dije que acataría la sentencia y que se cumpliría, pero querían saber más, y como era una cuestión de orden pública y sensible no quería contarle más detalles porque sabía que había gente que quería oponerse a ello", ha detallado.

Sabía "perfectamente", ha revelado, que el traslado se iba a producir a pesar de la interposición del recurso que pretendía su paralización: "eso es lo que se ha producido y los bienes están donde el juez decía que tienen que estar".

En España, ha añadido, "todo el mundo sabe que el cumplimiento de la sentencia judicial se ha llevado a cabo porque este Gobierno asume sus funciones en Cataluña para que vuelva el orden constitucional y se cumplan las sentencias".

Por otra parte, el ministro ha afirmado que la obra que no se había incluido en el traslado del pasado lunes (llegaron 43 piezas a Villanueva de Sijena -Huesca-) y que ha aparecido hoy -el cuadro de una Inmaculada del siglo XVIII- "se entregará, como el resto".

Según ha explicado hoy el museo leridano, la pintura se hallaba en las dependencias del Obispado de Lleida, junto con otros objetos procedentes del antiguo Museo Diocesano, desde los años 70 y ahora esperará "instrucciones" para saber cuándo irá la policía judicial a recogerla.

La consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha asegurado a los periodistas que desde que Méndez de Vigo es responsable de la consejería de Cultura de la Generalitat en aplicación del artículo 155 han pasado por "la sorpresa, el cabreo y la indignación".

Les "cabreó" conocer horas antes de recoger los bienes en Lleida que se había planteado un primer recurso y les ha "indignado" que el ministro "además de incumplir la legalidad y reirse de los aragoneses" sea "cómplice" del "expolio" con el segundo recurso.

Ha criticado que no se haya puesto en contacto con ella ni con el presidente de Aragón, Javier Lambán, desde el 1 de diciembre, lo que ha calificado de "deslealtad y desprecio" hacia la comunidad, y ha anunciado que se "defenderán".

Lambán ha reprochado en el pleno autonómico al PP su "apoyo" en el caso de los bienes de Sijena: "hay amores que matan y los amores de Méndez de Vigo (ministro de Cultura) son mortales de necesidad", ha dicho.