'Cap Nadal sense nadales' lleva la música a residencias y hospitales

La música es terapéutica y el canto coral lo es aún mucho más. Con esta filosofía, la Obra Social La Caixa estrena una nueva iniciativa que tiene como finalidad acercar las canciones navideñas a distintos colectivos como enfermos de la unidad de curas paliativas, enfermos mentales, drogodependientes, ancianos o personas con discapacidad. Se trata del programa Cap Nadal sense nadales, un programa que será posible gracias a la inestimable colaboración de la Coral Universitat de les Illes Balears. La finalidad es que estas personas puedan "disfrutar de un rato agradable escuchando villancicos igual que otra persona que dispone de buena salud y movilidad".

"Realmente lo que quiere la gente es escuchar los tradicionales villancicos. Por ello, en estos recitales no faltarán Santa Nit, Fum, Fum, Fum o Adeste Fideles", avanzó en la presentación de ayer el director de la Coral de la UIB, Joan Company. Detalló que la institución musical cuenta con once coros filiales que colaborarán en la iniciativa de la Obra Social La Caixa para que nadie se quede sin la música navideña. "Agradezco la iniciativa porque la realidad es que la música es terapéutica y la música coral aún lo es más porque es accesible a mucha gente. No debería haber ningún centro educativo ni ningún hospital sin canto coral. En los países más avanzados, el canto coral está en las empresas como una actividad que ayuda en el rendimiento de la compañía", razonó Company.

La coral lleva años aproximando la música a los colectivos favorecidos. Tienen muchas anécdotas que han marcado a cada uno de los coristas. Joan Company quiso compartir una para dejar claro la importancia y el gran poder que tiene la música. Fue en el concierto navideño del año pasado en el Juan March. En la parte final del recital, el director pidió a los coristas que se mezclasen entre los enfermos. Una contralto cogió la mano a una enferma mientras interpretaba el villancico. Al final, la mujer se puso a aplaudir. Llevaba meses sin moverse, lo que demuestra el gran poder terapéutico que tiene la música. "Esto nos ha marcado", concluyó un Joan Company emocionado.

El Cor de Dones de la UIB arranca este viernes a las 15 horas los conciertos de Cap Nadal sense nadales en la sede central de Projecte Home. Día 20, el Orfeó y el Cor de Pares y Mares de la UIB actuarán a las 18 horas en el Hospital Psiquiàtric mientras que el 23 a las 12 horas será el turno de la Coral Juvenil de JJMM de Palma que visitará la Residència Son Güells. La Coral Universitat de les Illes Balears cantará el 27 de diciembre a las 11.30 horas en el Hospital General de Palma y un día después a las 12 horas en el Hospital Joan March. El programa concluirá con la actuación el 4 de enero a las 17.30 horas del Cor de Mestres Cantaires a la Residència i CIFP Son Llebre.

El secretario general del Servei de Salut, Manuel Palomino, agradeció este tipo de iniciativas ya que permiten hacer más humana la larga estancia en los hospitales de los enfermos hospitalizados.