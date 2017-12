Blanca Portillo, Mal Pelo y Alzamora & Joan Miquel Oliver, apuestas del Principal

El cartógrafo, del Premio Nacional de Teatro Juan Mayorga, con Blanca Portillo como protagonista (2 de febrero); War and Turpentine, de la compañía belga Needcompany, una obra que combina música, danza y teatro (22 de marzo); Ni canten ni espanten, un sugerente encuentro entre los universos poéticos de Sebastià Alzamora y Joan Miquel Oliver (12 de abril); y The Mountain, the Truth & the Paradise, de Mal Pelo, Premio Nacional de Danza en 2009 (14 de abril), son algunos de los atractivos de la programación del primer semestre de 2018 del Teatre Principal, presentada ayer por sus responsables.

Un programa de actividades diseñado a partir del presupuesto que el Principal dispondrá para 2018, cifrado en 5,5 millones de euros, y que, en palabras del vicepresidente del Consell, Francesc Miralles, responde a dos exigencias del sector: "Generar alianzas con compañías de Mallorca y apostar por la producción propia".

La música tendrá un peso importante en la primera mitad de 2018, con conciertos a subrayar en el calendario, todos en la Sala Gran: 6 de enero, L.A. & Friends, entre ellos, Adela Peraita (Sunflowers), Jordi Herrera (Satellites) y Noni López (Lori Meyers); 10 de febrero, Rosalía & Raül Refree presentando el disco Los Ángeles; y el 30 de junio, Biel Majoral repasando su trayectoria arropado por ilustres colaboradores como Miquel Brunet, Bartomeu Mestre, Antoni Artigues o la Banda Municipal d´Algaida.

La música volverá a ser protagonista con motivo del 20 aniversario del Festival Poesia de la Mediterrània, cuya Festa central se celebrará el 15 de abril, con catorce poetas en diferentes lenguas, entre ellas el afrikáans, y con cinco nombres propios a destacar: Clara Peya, pianista y compositora que actuará el 8 de mayo; Pascal Comelade y Max, que pondrán en acción un superrealismo compartido el 13 de abril; y Sebastià Alzamora y Joan Miquel Oliver, ambos presentes ayer durante la presentación de la programación. Una asociación músico-vocal que nació a partir de una idea del Festival de Poesia de Barcelona y que llegará a la isla con una sola función a sus espaldas. "Es un proyecto en evolución al que queremos darle contenido, creatividad y continuidad", avanzó Alzamora, quien se declaró un "entusiasta" de la música de Oliver.

Penev, de Xavo Giménez (18 de enero), una propuesta para los que aman el teatro y el fútbol que toma su nombre del que fuera jugador del Valencia; La extinta poética (23 de febrero), de Paco de la Zaranda; el ciclo Constel·lació creadora, dedicado a nuevos lenguajes, con títulos como Bad Translation, de Cris Blanco (16 de marzo); y Safari, de La Baldufa (22 de abril), una de las compañías mas aplaudidas en Cataluña, son otros de los platos fuertes del Principal.

En el capítulo de danza señalar tres montajes: Las muchísimas, de Mariantònia Oliver (26 y 27 de enero); Ovni, de Big Bouncers (28 de abril); y Galejar/1´28, este último de Raquel Klein, galardonada hace unos días en el certamen Art Jove.