Agustí Villaronga y Jaume Carrió entran en la carrera final de los Goya

Mallorca tendrá doble presencia en los Premios Goya. Woody & Woody está nominado a Mejor Cortometraje de Animación mientras que el cineasta Agustí Villaronga competirá por la estatuilla a Mejor Guión Adaptado por Incerta Glòria. Woody & Woody es un corto dirigido por Jaume Carrió con guion de Laura Gost. El equipo se reunió ayer en Xocolat para seguir todos juntos la lectura de las nominaciones a cargo de Bárbara Lennie y David Verdaguer. "No hemos tenido mucho tiempo para respirar porque nuestra categoría ha sido la primera", declara una Laura Gost del todo emocionada con este regalo de Navidad por adelantado. Estuviesen o no nominados, Jaume Carrió quiso reunir al equipo porque " la gran fiesta era haber llegado hasta aquí". "Desde el 26 de octubre sabíamos que estábamos preseleccionados. Ha sido un mes y medio de incertidumbre. No nos lo esperábamos", reconoce la autora de Woody & Woody, que surge de la obra de microteatro que la guionista escribió hace tres años y que ahora ha trasladado al cine. En esta carrera hacia la apreciada estatuilla, cuenta mucho la promoción, confiesa su director.

Ellos tenían muchos ingredientes a su favor y es que "Woody Allen es fácil de vender y si tenemos en cuenta que aquí tenemos dos, sumamos carismas". "Los homenajes a personajes del séptimo arte suelen ser muy importantes para los cinéfilos", añade Carrió, primera vez nominado a los Goya . El cortometraje de animación es un brillante diálogo entre un Woody Allen treintañero y otro octogenario, en el que están presentes las obsesiones del director neoyorquino como el amor, la religión, la muerte o el sexo. El cortometraje pretende ser un modesto homenaje a este gran cineasta con diálogos frenéticos impregnados de ironía e ingenio y con unos dibujos de trazos vibrantes que parecen moverse a ritmo de jazz.

Woody & Woody es una producción mallorquina que cuenta con una participación de lo más especial, la del actor Joan Pera, la voz oficial de doblaje del director durante más de treinta años. En la versión inglesa, Josh Rosen es el encargado de dar voz al director de Annie Hall, que en esta ocasión se nos presenta en dibujos. La guionista considera que "el reclamo de Woody Allen y el componente surrealista que presenta la premisa han hecho que fueran dos ingredientes claves para lograr la nominación".

Jaume Carrió explica que desde que se estrenó en junio en CineCiutat el corto ha sido seleccionado en una treintena de festivales nacionales e internacionales. "Ha tenido una gran acogida", remarca. La nominación a mejor Goya de animación podría catapultarlos a la meca del cine. "Eso ya son palabras mayores pero un Premio Goya permite optar a poder presentar el corto a los Oscar", detalla el director que hasta ayer consideraba que esto de estar nominado era una cosa que pasaba a los otros. "Es un sueño", reconoce pero confiesa que "honestamente me hace ilusión pero no era mi meta, mi meta es poder seguir contando cosas con imágenes en movimiento". En la gala del 3 de febrero presentada por los humoristas Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, Woody & Woddy competirá junto a Colores, El ermitaño y Un día en el parque. Ahora toca centrarse en los preparativos para vivir la gran fiesta del cine español. Laura Gost empezará a buscar vestido mientras que la única preocupación del cineasta es si le dejarán entrar con sus porqueres.



Incerta Glòria



Agustí Villaronga ya ha vivido esa carrera a los Goya. Su Pa negre arrasó en 2011 con nueve estatuillas. En esta edición, el cineasta competirá con Incerta glòria para conquistar el premio al Mejor Guion Adaptado. En esta ocasión, presenta un drama ambientado en el Frente de Aragón, en plena Guerra Civil, cuyas raíces se encuentran en la novela homónima de Joan Sales. Narra el conflicto bélico centrándose en las emociones de la sociedad que la sufrió. Lluís es un joven oficial republicano destinado a un puesto temporalmente inactivo. Allí conoce a una enigmática viuda de la que se enamora. Carlana logra embaucarlo para falsificar un documento que la convierte en la señora de la comarca. El mejor amigo de Lluís, Soleràs, un oficial degradado, descubre el fradude y a cambio de no delatarlo, le exige que aleje de los bombardeos de Barcelona a su hijo y a su mujer, de la que él está secretamente enamorado. La cinta de Villaronga competirá por la estatuilla con El autor, La librería y La llamada.

Precisamente, Villaronga ha sido noticia esta semana porque una de sus cintas Born a King será la primera gran película occidental que inaugure las nuevas salas de cine que se van a abrir en Arabia Saudí por primera vez desde los años 80. La superproducción hispano-británica, rodada en inglés entre Londres y Arabia Saudí, tiene previsto ser presentada durante el primer cuatrimestre de 2018.