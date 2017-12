Cinema per a tres, un reto artístico para Andreu Riera

Cinema per a tres es el nuevo disco del pianista Andreu Riera que interpreta las obras de Rafel Aguiló compuestas para la ocasión. Tras el éxito de Vora Mar (2010), esta mañana se se ha presentado el nuevo álbum que nos muestra a un Andreu Riera pletórico. "El disco es el resultado de una música fresca, transparente, brillante, relajante y de un intimismo ardiente", resume el pianista de Manacor más internacional. "Es de una espontaneidad melódica mediterránea muy intuitiva y sincera", añade.

Los nueve temas están llenos de referencias impresionistas con pinceladas románticas e incluso con armonías del jazz. "Es una fusión", concreta el compositor ya que "no es un disco clásico pero tampoco de jazz". Aguiló confiesa que Cinema per a tres, la canción que da el nombre al trabajo, es una pieza inspirada en sus hijos, en la ternura de la infancia. Cuenta que en Solitud y Nebulosa el melómano se encontrará con un lenguaje impresionista mientras que La despedida, Estesall, La mort dels xipersos y Romànic tienen una armonía más moderna. "Son canciones rítmicamente más atrevidas. Es aquí donde el estilo más jazzístico se mezcla con lo clásico", apunta. El álbum se completa con Dues meditaciones y Estudi Curt.

Cinema per a tres es una edición de Les tres Taronges dirigida y realizada por Joan Bibiloni, que avanza que será a partir de enero cuando se celebren los conciertos de presentación aunque aún no puede adelantar fechas. De todas formas, el intérprete tiene la intuición de que será "un auténtico placer interpretarlo ante el público porque estas piezas para piano solo de Rafel Aguiló son "lo mejor que he hecho en mi vida. Me gusta su variedad, su lirismo y su sonoridad. Su música es un auténtico reto artístico", resume. El compositor Antoni Parera Fons asegura que "Rafel Aguiló ha escrito para este disco una colección de obras inspiradas y llenas de emoción y belleza. Andreu Riera da un sentido espectacular a cada obra. Llega directamente al alma. Y Joan Bibiloni consigue que podamos celebrar esta fiesta todos juntos. Vale la pena escucharlo", sentencia.