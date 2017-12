Los Javaloyas brindan por sus 65 años en los escenarios con un tributo a Mallorca

Los Javaloyas presumen de ser el grupo en activo más veterano de España. En su maleta, guardan una discografía de más de 60 discos. Mañana Serafí Nebot, Toni Felani, Luis Javaloyas hijo, Martí Gomila, Pep Sancho y Enrique Pastor brindarán por sus 65 años junto a su público mallorquín. El gran recital será en el Trui Teatre a las 19 horas. "Será un concierto extraordinario que supone la culminación de nuestra carrera. Los mallorquines no se lo pueden perder porque a lo mejor será el último que hagamos en Palma", asegura Nebot pero acto seguido el batería lo rectifica. "No nos podemos retirar. Será el público que nos retire de los escenarios", razona Toni Felani. Sea el último o no, lo que sí es seguro que será un recital muy nostálgico que llevará al espectador a vivir un viaje por su banda sonora. "Será un repaso a los 65 años de música. Interpretaremos nuestros éxitos más conocidos", comenta Nebot. Paradise of love será el tema elegido para abrir la actuación de sus 65 años en la carretera. Margarita, Ay cosita linda, Cala d'Or, Cuando salí de Cuba, Bona nit o Mumare son algunos de los temas que harán mover el esqueleto a los allí congregados. La gran fiesta javaloya culminará con la interpretación de Mallorca bella ya que el recital pretende ser un tributo a su isla querida.

Luis Pérez Javaloyas fundó el grupo en 1950 en Valencia y dos años después se trasladó a la isla. Serafí Nebot se sumó al quinteto y "lo mallorquinizamos". "Los incios fueron extraordinarios", recuerda con nostalgia Nebot. "Empezamos en Argel con un concierto que coincidió con un desfile de Christian Dior. Actuamos con primeros espadas franceses y esto nos catapultó a la fama. Después de Argel, llegó Marruecos, Francia... Empezamos una tournée mundial", rememora. "Y en la isla tuvimos la inmensa suerte de enganchar Mallorca en su mejor momento de la historia. Era el inicio de los hoteles y del boom del turismo. Era extraordinario porque había mucho trabajo", cuenta Nebot que solo puede hacer un balance extraordinario de estos 65 años con Los Javaloyas porque han podido vivir de la música.

Y si hay que resumir en pocas palabras lo que significa la banda para cada uno de ellos, responden rotundos. "El último refugio", contesta Nebot mientras que Felani añade "el primer y último refugio". Para Pep Sancho, Los Javaloyas supone "el colofón de una carrea musical" mientras que para Pastor es un reencuentro con amigos y una gran satisfacción". Para Luis Javaloyas hijo, el grupo es toda su vida. "Desde que he nacido he escuchado a Los Javaloyas", sentencia Luis que desde los años 80 entró a formar parte de la banda que fundó su padre. Para la viuda del fundador, Maria Antonia Gonzalo, el grupo simplemente es la historia de su vida.

El Trui Teatre se rendirá mañana por la tarde al ritmo de Los Javaloyas, que 65 años después siguen con su éxito. "El secreto del éxito de la banda son los propios mallorquines", asegura Felani aunque los actuales integrantes tienen claro que Miquel Soler "fue el sexto Javaloya que nos orientó sobre las grabaciones, la puesta en escena...". "Es mejor que alguien externo te guie porque así evitar luchas de egos", sentencia Nebot. El concierto contará con la actuación de Agustin de Los Diablos y con Miquel Soler, de Radio Mallorca, como presentador.