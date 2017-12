El espectador se hace voyeur en Pep Llabrés

La galería Pep Llabrés exhibe el trabajo de Juan Francisco Casas, un recorrido autobiográfico, hedonista e irónico por la obra más reciente de este artista. Su exposición, It's hard to be an artist, "parte de esas inquietudes personales que van desde lo cotidiano a lo erótico, rompiendo la frontera de lo privado y lo público y haciendo partícipe al espectador, como un voyeur invitado".