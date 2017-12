Andrew B-Flat Vega presenta 'Working Class Pride'

Andrew B-Flat Vega inició su carrera musical tocando en varias bandas locales y haciendo de DJ , hasta que en 2015 saco su primer EP llamado The Outsider. Mezclado por el compositor Tolo Servera, contiene siete canciones y el videoclip de una de ellas Ladies cuenta ya con más de 16.000 visualizaciones. "Con cada canción quiero transmitir algo, detrás de mis letras hay una historia personal", relata.

Ahora muestra su nuevo trabajo Working Class Pride, producido, grabado, mezclado y masterizado completamente por él en su estudio Diode Music. "La música es vida para mí, producir mi disco ha sido mi terapia", afirma. En un concierto celebrado el pasado 17 de noviembre desveló su nuevo proyecto musical ante más de 150 seguidores en Tunnel Alternative Rock Club. "Me asusta que las críticas hayan sido buenas y me gusta que siempre me den mucha caña".

El álbum lo componen nueve canciones más una ´intro´ con muchísimas influencias musicales, desde el funk, R&B, hip hop clásico, jazz y blues hasta música electrónica que se puede escuchar en diversas plataformas de música online.

El 70 por ciento del aprendizaje musical del artista es autodidacta. "Me baso en experiencias propias, primero hago la base musical y después compongo la letra, salvo en Best wishes. El enfoque de la canción es cómo a la sociedad le afectan las malas políticas y cómo se ha lavado el cerebro a las personas no pensantes", confiesa.

El sistema educativo está obsoleto y no interesa que la gente piense, reflexiona el artista.

"Compongo en inglés porque lo estudiaba en Rumanía desde pequeño y ahora mezclar castellano e inglés me parece gracioso". Esta idea se refleja en Monsters o en Money on my mind al cantar con varias colaboraciones de artistas amigos como Elfo, STR, J. Joyas o Miss D. El título de su último esfuerzo "es una dedicatoria a las personas de clase trabajadora, hablo de lo que pasa en el mundo", de ahí el ´orgullo de la casa obrera´. "Me gustaría producir y trabajar con mucha gente, soy productor e ingeniero de mezclas", añade y recibe con los brazos abiertos todos aquellos proyectos musicales que visiten su estudio para seguir trabajando. "Mi canción más especial es Mine porque se trata de una balada que canto y no rapeo", señala el artista, satisfecho con su resultado.