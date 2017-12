Dàmaris Gelabert: "La música es una herramienta esencial de comunicación en la primera infancia"

¿La música es un medio ideal para comunicarse con los niños?

Exacto. La primera infancia es una etapa muy musical. La música es el primer lenguaje. Antes que las palabras, está la música y es esencial tenerla en cuenta como herramienta de comunicación en la primera infancia. En la etapa de 0 a 3 años el lenguaje aún no está instaurado y las canciones son la fuente de comunicación más importante.

¿Cuál es el secreto del éxito de sus canciones?

Intento hacer canciones con la mejor calidad. Procuro que sean bonitas porque los niños son muy espabilados y como más riqueza les demos a nivel musical, mejor. Nunca me he limitado a hacer canciones sencillas porque sean niños pequeños. Aunque musicalmente no sean muy fáciles de cantar, en realidad, para ellos sí lo son porque las escuchan mucho y las cantan. Cuanto más reciban a nivel musical, más podrán interpretar. En el equipo Tot sona intentamos hacer canciones de mucha calidad como si las hiciéramos para los adultos. Como van dirigidas a niños, las hacemos lo mejor posible porque son sus primeros estímulos a nivel musical.

¿Qué poder tiene la música?

A los niños les aporta todo porque es un medio de comunicación muy potente para ellos. La música está conectada con todas las áreas del cerebro y tiene que ver con los aspectos cognitivos, emocionales, psicomotrices... Desde la música llegamos a la globalidad del niño, por ello, es una herramienta pedagógica a nivel transversal muy buena porque llega a través de todos los sentidos y a nivel global.

¿Por qué es importante la estimulación musical?

Es un lenguaje que los niños entienden mejor que las palabras. Es el lenguaje de las emociones, de la diversión, del juego€

¿La canción es una de las mejores estrategias educativas?

Desde mi punto de vista es la mejor. Mi trabajo es convencer al ámbito educativo y al ámbito familiar de que es la mejor estrategia a nivel educativo que hay. Precisamente es una pena que Música sea una asignatura con muy pocas horas y con pocos especialistas cuando debería ser al revés. No lo digo yo, científicamente está demostrado. En los últimos años han salido muchos estudios a nivel neurocientífico que demuestran que la música es una de las mejoras herramientas de aprendizaje en estas etapas. Es transversal y nos permite tener esta globalidad en el aprendizaje. Pero lamentablemente a nivel institucional, dan menos importancia a la música.

¿Cómo influye el hecho de que sea pedagoga y musicoterapeuta a la hora de crear sus canciones?

Es una combinación perfecta. He encontrado un camino donde he podido aunar mis pasiones que son la música, la pedagogía y la musicoterapia. Creo que la musicoterapia me ha ayudado mucho para conectar con los niños, para saber cómo componer los temas. Y ha sido una suerte encontrar artísticamente algo que funcione. Como artista que todos canten mis canciones es un regalo precioso que me ha dado la vida.

Hace 20 años que se dedica a la música pero en los últimos años ha habido un boom de Dàmaris Gelabert.

Hace cuatro años me planteaba si seguía adelante o me plantaba. Todo el mundo se sabía el Bon dia o Els dies de la setmana pero desconocían que yo era su creadora. Pensaban que eran canciones populares. Y se nos ocurrió poner cara y ojos a esas canciones grabando videoclips. Fue un boom. De todas formas, los 20 años de mi carrera sí que cuentan porque las canciones estaban en las escuelas hace más de cuatro años pero no habían llegado al gran público. Gracias a los videoclips han llegado a todos y nuestro canal de Youtube es el más visto de todos los canales de música en catalán.

¿Qué beneficios tiene cantar?

Muchos. Cuando cantamos liberamos endorfinas, la hormona de la felicidad y está comprobado que cuando cantamos nos sentimos mejor. La canción también cohesiona los grupos. Por eso, familiarmente potencio mucho la canción. Cantar mucho en familia ayuda a establecer lazos muy potentes que nos unen para siempre. Además cantar también inhibe el cortisol, que es la hormona de la agresividad. Los niños que cantan son menos agresivos.

¿Qué próximo proyectos tiene entre manos?

Pasaremos la Navidad en el Teatre Victoria de Barcelona con M´agrada el Nadal y en abril sacaré nuevo disco que lo grabé en octubre. Es diferente. Como estoy en un momento especial, he querido hacer un disco especial. Es muy familiar, he pensado mucho con los padres para que no se cansen de escucharme. Se titula Naturalment y habla de la naturaleza.