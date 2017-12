Sexy Sadie regresa a los escenarios

Sexy Sadie regresará a los escenarios el próximo mes de mayo con motivo del 20 aniversario de It's Beautiful, It's Love, un álbum clave en su carrera y también en la historia de la música independiente hecha en España. "Un disco explosivo lleno de melodías deliciosas y directas al corazón que marcó a toda una generación, y un antes y un después en la trayectoria de la banda mallorquina", señalan desde su discográfica, Subterfuge Records.

En este regreso, Sexy Sadie interpretará en directo el álbum completo, que incluye grandes canciones como A Brand New World, Satellites o Stay Behind Me.

La primera y hasta ahora única fecha confirmada es la de Palma, su casa, el fin de semana del 11/12 de mayo, dentro del Festival Mallorca Live 2018.