El emotivo viaje de la Coral Universitària

Emoción, recuerdos y reconocimientos. La Coral Universitat de les Illes Balears celebró ayer en la Basílica de Sant Francesc, ante más de 700 personas, el acto central de un año dedicado a su 40 aniversario: un concierto conmemorativo que supuso un viaje musical por sus cuatro décadas de trayectoria, en el que no faltó un memento para los cantaires que ya no están y la distinción a cuatro personalidades como son Antoni Parera Fons, Vicenç Rotger, Maria del Mar Bonet y Joan Pons, todas muy significativas para la coral, con la que han mantenido una relación especial a lo largo de su historia.

Con aplausos fue recibido el fundador y director de la coral, Joan Company, anunciado por una voz en off, la de Àngels Estévez, como "un taumaturgo", por su "capacidad para hacer prodigios". La formación, con algunos históricos en sus filas desde 1976/77, como Concepció Oliver, Gerard Abril, M. Dolors Morell y Marià Portas, inició su actuación frente al sepulcro de Ramon Llull entonando Entenam-nos per amor, de Antoni Mulet.

Durante la velada también se interpretaron obras de Pau Casals, Joan M. Thomàs o Antoni Parera Fons, a quien se le nombró compositor de honor de la coral. El empresario Vicenç Rotger también fue distinguido, en su caso como corista de honor, al igual que los ausentes Joan Pons y Maria del Mar Bonet.

Entre el público se pudo ver, entre otros, al rector de la UIB Llorenç Huguet y a los músicos Joan Moll, Miquel Brunet o Arnau Reynés.