Carvalho regresa en forma de cómic

Pepe Carvalho es el personaje más carismático de Manuel Vázquez Montalbán. El detective escéptico e iconoclasta regresa en forma de cómic de la mano de dos veteranos del panorama nacional. El mallorquín Bartomeu Seguí al dibujo y Hernán Migoya al guión presentan Carvalho Tatuaje, la primera adaptación a la historieta de las novelas protagonizadas por uno de los personajes más importantes de la literatura reciente. Publicado por Norma Editorial, Seguí presentará este jueves a las 19 horas en Can Sales la primera de las tres adaptaciones junto al escritor Antoni Serra y al periodista Ferrán Aguiló.

El "gran reto", confiesa la mano que dibuja el thriller en España, ha sido trasladar a las viñetas a "un personaje que todos tenemos en el imaginario". "Ha sido un honor hacer la adaptación al cómic de un personaje que ha sido una influencia primordial en mi obra", asegura el Premio Nacional de Cómic.

"Vázquez Montalbán fue el primer escritor de novela negra español y sus libros, además de novela policíaca, eran un relato de la ciudad. Me cautivó de tal manera que me influenció en un personaje que creé, el detective Simón Feijoo. Admite que llevar a Pepe Carvalho al mundo de la historieta era una misión "difícil" porque "cada uno tiene su idea" de cómo es la criatura creada por Vázquez Montalbán. Contaban con pistas. Y es que en varias entrevistas, el escritor había confesado que tenía al actor Ben Gazzarra como posible rostro del detective, "un personaje que está de regreso" ya que tras este primer salto a la viñeta, habrá, al menos, dos más. Y es que Seguí ya está trabajando con la adaptación de La soledad del mánager, que estará lista para el Salón del Cómic de Barcelona de 2019. Los mares del sur es la tercera novela que se convertirá en historieta ya que han firmado con Norma Editorial la adaptación de las tres primera novelas. "Hemos hecho una adaptación muy fiel a la novela. "Hernán Migoya es un guionista muy exhaustivo", señala Seguí que desvela que "como tenían la voluntad de retratar el aspecto visual de una determinada época, los guiones de Migoya le llegaron llenos de documentación y de referencias para poder trasladar a Carvalho al dibujo".

Gran pintor de escenarios urbanos, Seguí ha tenido que dibujar desde las calles de Barcelona hasta los canales de Ámsterdam, escenarios donde tiene lugar la búsqueda de la identidad de un hombre que aparece muerto un día en la playa de Vilassar de Mar. "He nacido para revolucionar el infierno" es el tatuaje grabado en su piel y la única pista que tiene Carvalho para averiguar su identidad.

"Desde que empecé me habitué a hacer historias costumbristas, urbanas y ahora se trataba de retratar la Barcelona antes del Posa´t guapa. Son escenarios que he conocido porque llegué a la Ciudad Condal en 1982. "Ha sido fácil trasladar Tatuaje al mundo de la viñeta porque me considero un dibujante urbano y Barcelona es muy cinematográfica, justifica. "No solo soy un dibujante urbano sino que soy un dibujante de cómic muy cinematográfico en este sentido. Me considero un narrador gráfico. Es como si hubiera hecho una película", razona.

En este caso, "mi trabajo ha sido como hacer de director y conseguir que el ritmo narrativo sea fluido y el lector pueda entrar en la historia y pueda sentirla como una buena adaptación". "Me he limitado a intentar retratar visualmente esta Barcelona anterior al Posa´t guapa tanto a nivel de iluminación como de color. Reconoce que el trabajo de documentación antes no le llamaba mucho la atención, pero con las tecnologías actuales "uno se llega a enganchar". Detalla que internet te permite saber qué coches había en aquella época, cómo vestía la gente? De todas formas aclara que intenta buscar una documentación emocional. Su idea es transmitir una sensación de veracidad.

Otro hándicap a tener en cuenta en este viaje de Carvalho por el mundo del cómic es que el dibujo no debía entorpecer la lectura. "En narrativa, una viñeta excesivamente virtuosa puede parar la lectura. Debes tener presente que el dibujo no tiene que despistar al lector y no debe parar la narrativa. Me interesa ponerme al servicio de la narración", razona.

¿Qué aportará este Carvalho en versión viñeta? "A través del cómic, creo que la obra de Vázquez Montalbán llegará a más público porque es un lenguaje muy ágil, directo y que por la propia imagen transmite un mensaje inmediato", argumenta. El Premio Nacional confiesa que "todos de pequeños hemos empezado con las historietas". "Es una manera de entrar en la lectura", admite pero confiesa que está en contra de la idea de empezar leyendo tebeos para que luego se lean libros porque "se pueden leer cómics de adultos". Pero es verdad, dice, que gente que no conozca sus novelas y sea aficionada al cómic, podrá descubrir su obra.

¿Y cuál ha sido el resultado? Carvalho Tatuaje es una de las mejores adaptaciones que se han hecho de su obra. Son palabras del hijo del escritor, Daniel Vázquez. Y es que Seguí lo deja muy claro: "Hemos sido muy fieles a la novela. Hay diálogos que son extraídos directos del libro".

Y con Tatuaje ya en la calle, Seguí ya tiene el guión entero de La soledad del mánager. "Son 257 páginas porque Migoya es muy exhaustivo y cada viñeta viene acompañada de una detallada explicación y documentación", detalla Seguí que es la primera vez que se enfrenta a una serie y "a la presión de que cada 15 meses debe salir". "Si no hubiera el aliciente de que estás trabajando con una obra que aprecias, sería más difícil", reconoce Seguí que, además de la presentación del jueves en Can Sales, firmará en Norma el viernes, 1 de diciembre, y el día 2 en Gotham a las 19.00 horas.