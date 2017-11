Manu Chao regala un concierto improvisado a los trabajadores de Amadip

Hace un año aseguró que regresaría y hoy ha cumplido su promesa. El cantante Manu Chao ha visitado el Taller Weyler de la Fundació Amadip Esment, en la barriada palmesana de Son Ferriol, y ha conocido las actividades que allí realizan más doscientas personas con discapcidad intelectual en los diferentes departantos del centro, relacionadas con la imprenta, la agricultura ecológica, la jardinería y la elaboración de vino ecológico Gallinas & Focas.

Pero el mejor instante del recorrido ha llegado cuando el cantante francoespañol, ex componente de Mano Negra, ha ofrecido en el comedor del centro un concierto improvisado ante doscientas personas, que se han entregado al baile para disfrutar de un momento tan especial.

El regalo del autor de Me gustas tú, Clandestino o Welcome to Tijuana ha consistido en una actuación de cinco canciones interpretadas a la guitarra en las que han sonado desde temas de Los Chunguitos hasta éxitos propios o versiones de la Vieja Trova Cubana.

"Todo surgió hace un año", explica Mercè Marrero, responsable de Comunicación de Amadip Esment. "Gracias a un trabajador de la casa que vive es Son Servera y es amigo de Manu Chao, el cantante visitó el Taller Weyler. Pero aunque le gustó mucho, fue una visita breve, porque debía debía llegar al aeropuerto pronto para viajar", relata. "En aquel momento nos dijo que regresaría para conocer el centro y hoy ha sido el día, aunque no esperábamos un concierto como el que nos ha ofrecido del que tanto han disfrutado nuestros usuarios", comenta.