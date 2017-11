Música en directo para escolares con la Banda Municipal de Palma

Unos 4.000 alumnos de Palma participan esta semana en la actividad Som banda, una iniciativa que permite a los escolares realizar una sesión didáctica y una participativa con la Banda Municipal.

Según ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma este jueves, la actividad, cuyo responsable es el director de la Banda, Juan Miquel Romero, se realiza en el Teatro Xesc Forteza.

La regidora de Educación y Deportes, Susanna Moll ha explicado que "por primera vez se propone que las edades estén mezcladas, que conviva alumnado de 5 años hasta segundo de ESO".

Por su parte, el regidor de Cultura, Patrimonio, Memoria Histórica y Política Lingüística, Llorenç Carrió, ha destacado "la importancia de acercar la música y la cultura a los jóvenes de la ciudad".

"Actividades como esta nos permiten dar a conocer nuestra banda de música y, además, ofrecer una actividad enriquecedora y alentadora", ha defendido Carrió .

En la parte didáctica, la Banda interpretará la pieza Band Land, de Derek Bourgeois. En ella se describe la lucha entre dos familias, al estilo de las de Romeo y Julieta.

En cuanto a la parte participativa, se dará protagonismo al alumnado, que estará previamente preparado por los docentes de cada centro para, finalmente, tocarán con la Banda diversos temas.

Concretamente, los alumnos de 5 años hasta segundo de Primaria interpretarán En un mercat persa; el alumnado de 3º y 4º de Primaria, Tens un amic en mi; el de 5º de Primaria Titànic; y, finalmente, todos los cursos la de We are the champions.

Durante esta semana participarán los alumnos de los colegios CC Sant Antoni Abat, CC Santa Mònica, CEIP Coll d'en Rebassa, CEIP Pare Bartomeu Pou, CEIP Son Pisà, CEIP Génova, CEIP Santa Catalina, CC El Temple, Amadip, CEIP Son Ferriol, CEIP Pintor Joan Miró,CC Juan de la Cierva, CC ST Francesc d'Assís, CEIP Gaspar Sabater, CEIP Joan Capó, CEIP Son Pisà, CC Pureza de Maria, IES Son Rullan, CEE Joan XXIII y CEIP Establiments.