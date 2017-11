The Furrow Collective, la banda folk del momento, en Mallorca

El mejor cuarteto británico de folk contemporáneo, The Furrow Collective, ganadores del prestigioso premio Best Group 2017 en la gala de los BBC Radio 2 Folk Awards acontecida en el Royal Albert Hall de Londres, visitan por primera vez nuestro país con dos actuaciones en exclusiva para el festival Folk You!

The Furrow Collective abrirán fuego con un concierto en el centre cultural Sa Nostra (mañan a las 20 horas), para al día siguiente contentar a los melómanos de la Part Forana con una visita a Sa Pobla (Sa Congregació).

Los angloescoceses encajan en lo que en el terreno musical se denomina "superbanda", en el sentido de que sus cuatro integrantes cuentan a su vez con proyectos personales de gran nivel en el circuito anglosajón de música folk.

Alasdair Roberts (voz, guitarras acústica y eléctrica), Emily Portman (voz, banjo y concertina), Lucy Farrell (voz, viola) y Rachel Newton (voz, arpa y violín) llegan a Mallorca con dos extraordinarios discos publicados en 2014 y 2016, que han contado con la producción de Andy Bell (el profesional más solicitado del circuito folk).

Debutaron con At Our Next Meeting, y el año pasado sacaron su segunda referencia bajo el título Wild Hog.

Entre sus objetivos marcados para este Folk You! destaca el de querer mostrar al público el por qué de haber recibido de manos de Ray Davies (The Kinks) ese galardón que les sitúa como mejor banda folk del momento.

Tras sus dos recitales, el festival continuará el 22 de noviembre en el Teatre Principal de Palma con la doble actuación del cabeza de cartel Martin Simpson, y de la artista anfitriona de esta edición: Joana Gomila al frente de Folk Souvenir. Un cartel que, subraya su organización, cuenta en su confección con el criterio de "igualdad de género".

La venta anticipada para The Furrow Collective cuesta 12? y se puede adquirir en Mais Vinilo, Literanta y www.entradium.com. En taquilla el precio es de 15?.