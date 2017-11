Pepe Viyuela: "Mientras tenga fuerza e ilusión no abandonaré el teatro"

obra de teatro Mármol en Mallorca. El Auditòrium sa Màniga en Cala Millor abrirá a las 20:30 horas las puertas de la sala Magna para subir a escena un texto de la dramaturga irlandesa Marina Carr y que, hasta ahora, no había exhibido su trabajo en España. Este viernes se estrena por primera y única vez lapara subir a escena un texto de la dramaturga irlandesay que, hasta ahora, no había exhibido su trabajo en España. Pepe Viyuela aterrizará en la isla como Art junto a José Luis Alcobendas que se meterá en la piel de Ben en una tragicomedia contemporánea, producida por ´El Vodevil´ y dirigida por Antonio C. Guijosa. Elena González como Catherine y Susana Hernández como Anne completan en elenco de la obra en la que los cuatro protagonistas se encuentran destinados a la imposibilidad de escapar y en el que un sueño puede convertir la vida en pesadilla.



" En Mármol he tenido el placer de disfrutar de un texto muy poético, que mezcla perfectamente la comedia con la tragedia", asegura Pepe Viyuela que confiesa que mientras "tenga fuerza e ilusión no abandonaré el teatro". El intérprete asegura que en el escenario busca "placer". " Es el sitio donde me encuentro más a gusto como actor y como ser humano". Además, el "lenguaje es muy real" y muestra el espíritu de la autora Marina Carr al tener "unos tintes muy gustosos para un actor".



En la trama, Art y Ben son amigos de toda la vida, ambos están casados y con hijos, pero un día Art le cuenta a Ben que ha soñado que se acostaba con Catherine, la mujer de Ben en una habitación cubierta de mármol. "En la función se aborda cómo se contrapone nuestra vida real con la soñada, y cómo puede ponerse en peligro todo lo que uno tiene aparentemente seguro", afirma el actor de Logroño. Lo que en un primera momento era algo puramente anecdótico, comienza a cuestionarse, a través, de las relaciones de los dos matrimonios, en un principio perfectamente consolidadas.



Tras su gran éxito en la temporada en el Teatro Valle Inclán de Madrid, es uno de los espectáculos recomendados por la Red Nacional y el Centro Dramático Nacional.



" Todas las funciones de teatro están vivas y algunas se van deteriorando con el tiempo, pero en el caso de Mármol creo que ha ido cogiendo un sabor muy especial, es una fruta en pleno momento de maduración", confiesa Viyuela.



Tras más de cien representaciones, el espectáculo, a día de hoy, está "muy vivo" y "muy pulido", lo que permite conectar con el espectador, que podrá disfrutar de una "experiencia vital". "La gente se va a casa con deberes", avanza. Se explica. Y es que durante la obra se plantean cuestiones que los espectadores pueden meditar y conversar con su pareja, e incluso, con sus amigos.



El espectáculo cerrará el telón el próximo mes en el Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. "He disfrutado mucho desde que leí el texto poético y continúo haciéndolo en los ensayos porque cada día descubro cosas nuevas en cada función", añade el actor que también dedica parte de su tiempo a la política, en concreto, con Podemos.



Ante el conflicto catalán, Pepe Viyuela, afirma: "Cualquier tipo de nacionalismo me parece peligroso porque no ha mantenido nunca nada bueno en la historia y los gobiernos no han tenido capacidad para el arte del entendimiento, usar el diálogo y la palabra como herramienta para acercarnos y generar un buen clima de convivencia. Precisamente los ciudadanos, estamos pagando los platos rotos".