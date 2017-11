El Teatre Principal de Palma presenta el cupón de la ONCE

El cupón de la ONCE ha sido presentado en el Teatre Principal por el vicepresidente insular de Cultura, Francesc Miralles; el director del Teatre Principal, Carlos Forteza; el delegado territorial de la ONCE, José Vilaseca y la presidenta del consejo territorial de la ONCE, María del Carmen Soler.

Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España con 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, por 50 céntimos más, se puede jugar también a la serie y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado.

"La solidaridad con este cupón y la ilusión es nuestra fuente inagotable", ha afirmado Vilaseca.

Del mismo modo, el vicepresidente y conseller de Cultura, Francesc Miralles ha manifestado que: "Hay muchas ganas e ilusión por participar con el cupón de la ONCE".

Con motivo de celebración del aniversario, el día 19 de noviembre del Teatre Principal, "el espectador número 160 será premiado con dos entradas al espectáculo que elija durante noviembre y diciembre", ha añadido Forteza. Además, con esta iniciativa se pretende que el "teatro sea accesible y el acompañante de la persona discapacitada tenga acceso gratuito", ha concluido el director del teatro.