Shakira cancela el primer concierto de su gira 'El Dorado'

Shakira no ha comenzado con buen pie su gira de El Dorado. Un problema en sus cuerdas vocales le ha llevado a tener que suspender su primer concierto en Colonia, Alemania.

Triste y desolada, la cantante colombiana ha anunciado en sus redes sociales esta difícil noticia. El público de Colonia no podrá disfrutar de los movimientos de cadera de Shakira este próximo 8 de noviembre, aunque el equipo de Live Nation ya busca otra fecha.

"A mis amigos en Alemania. Durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor. Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de Noviembre en Colonia. Tenía muchas ganas de empezar en Alemania el inicio de El Dorado. Siento muchísimo no poder realizar este primer concierto como estaba planeado, y espero que siguiendo los consejos médicos pueda recuperarme pronto para poder brindarles todo lo que con tanta ilusión les he preparado. El equipo de Live Nation se encuentra activamente trabajando en encontrar una nueva fecha para poder volver a Colonia y compartirles este show que tengo la sensación será mi mejor hasta la fecha. Por ahora me estaré centrando en estar plenamente recuperada los próximos días y poder empezar esta gira el próximo 10 de Noviembre en París tan pronto tenga la luz verde de mis médicos. Muchas gracias a todos ustedes de corazón por el apoyo y cariño que me han brindado durante la preparación de esta gira. Espero verlos a todos muy pronto! Shak", escribía la pareja de Piqué en su perfil de Facebook.

Una triste noticia que esperamos tenga una satisfactoria solución para que no afecte al resto de fechas de la gira y a la salud de la cantante.