Pilou Asbæk pone la guinda a un Evolution! rendido a 'Thelma'

Final a lo grande para el Festival Evolution!, que echó a andar la semana pasada con el excelente Paul Haggis. El certamen de cine independiente dio a conocer anoche su palmarés con la presencia de uno de los actores del momento, el danés Pilou Asbaek (Borgen, Juego de Tronos y muy ligado a Mallorca), que fue reconocido en la gala, celebrada en la galería Gerhardt Braun, con el premio Evolutionary Award.

El galardón a la Mejor Película recayó en la inquietante y sobrenatural Thelma, del cineasta noruego Joachim Trier. La cinta fue candidata al Oscar a la Mejor Película Extranjera y Premio Especial del Jurado en la última edición del Festival de Sitges.

Karsten Mielke, por su interpretación en la película Dark Blue Girl, fue reconocido con el premio al Mejor Actor de largo, mientras que Ella Rumpf se alzó con el de Mejor Actriz por su papel protagonista en la cinta de Jakob Lass Tiger Girl.

Kyoko (codirigida por Marcos Cabotá y Joan Bover) y My daugther´s things (Bernardo Arzayus) fueron distinguidas respectivamente con el premio al Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Corto de Ficción en el apartado de producciones con sello cinematográfico Made in Baleares. Talia de Toni Bestard recibió una mención especial.

El Evolutionary Island Award recayó en el trabajo de Miguel Eek Vida y muerte de un arquitecto.

Los otros trabajos premiados fueron: Resistence is Life, Grab and Run, 52-The Trolleybus, Xavier Carbonell, The Cracked Glaze, Madre (de Sorogoyen), The Transfer, Remission, Coeur Croisé y Ghost.