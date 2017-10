Anne Hathaway y Rebel Wilson, "esperando entre tomas" en Mallorca

Mallorca sigue siendo el set de las estrellas de Hollywood. Desde hace más de una semana, las actrices Anne Hathaway y Rebel Wilson ruedan en nuestra isla la película 'Nasty Women' y publican sus selfis en las redes sociales mientras "esperan entre tomas".



Ya sea en un momento de la filmación, mientras se maquillan, o cuando están paseando con su familia, las artistas comparten su trabajo entre bambalinas con sus fans que adoran verlas en acción en Mallorca.





My wonderful team!#teamannehathaway. Couldn´t have got through it without you all! sec.#annehathaway #nastywomen #dreamteam @SARAHBMUA xxxx pic.twitter.com/AGCCtnRHGU