Ciclo de actividades en el Solleric alrededor de sus exposiciones

El Casal Solleric ha programado para el mes de noviembre un ciclo de actividades gratuitas alrededor de las propuestas artísticas que acoge con el fin de abrir el centro a la sociedad a través de proyectos educativos y de mediación que se ofrecerán a las asociaciones, entidades vecinales y otros colectivos.

El ciclo se abrirá con una serie de actividades sobre la exposición I want to be, de Carmela García, instalada en la planta baja y que aborda la temática de la igualdad de género. Así, durante el mes de noviembre el colectivo Ulls Sadolls impartirá el taller Laboratori de relats no autoritzats en colaboración con el Institut Balear de la Dona y Los oficios terrestres.

Los días 23 y 24 de noviembre será el turno de Límites de cristal. La discriminación también es violencia, un taller sobre arte, violencias y feminismos a cargo de las promotoras culturales Encina Villanueva y Alelí Mirelman.

La memoria histórica, asunto que trata la exposición de Fernando Sánchez Castillo Intransiciones, dará pie a dos mesas redondas: la primera el 10 de noviembre, con Neus Marroig, Natxa Pomar y Guillem Portell hablando de Trascendir la impotència; y la segunda, el 12 de diciembre, Escorcollant pedaços del temps, coordinada por Aina Bauzà.