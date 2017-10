Eva Piquer: "Me da miedo un Estado que puede encarcelar injustamente a los Jordis"

La pregonera dará el jueves el 'sus' a la Setmana del Llibre en Català con un discurso en el que reivindicará el placer y la importancia de la lectura porque "somos los libros que hemos leído". Confiesa que, desde el punto de vista literario, el viernes fue "un día lleno de emociones que podría dar lugar a unas cuantas novelas"

La escritora y periodista Eva Piquer dará el sus el jueves a la Setmana del Llibre en Català que este año inaugura espacio ya que se celebrará hasta el domingo en el Parc de Ses Estacions. La directora de Catorze, el magacín digital a favor de la cultura, adelanta que su discurso "intentará ser una reivindicación del placer y de la importancia de la lectura". "Somos los libros que hemos leído, las palabras que nos hacen volar. Para mí, la lectura es el mejor refugio contra la intemperie moral. La lectura nos ofrece un regalo paradójico: nos ayuda a salir del mundo para, desde allí, poder encontrarle un sentido", confiesa Piquer que prefiere evitar hablar de Carles Capdevila, su marido recientemente fallecido.

¿Por qué dedicar una semana al libro en catalán?

Si los libros salen a la calle, si se habla de ellos en los medios de comunicación, más gente tendrá la oportunidad de descubrirlos. El libro en catalán necesita especialmente esta visibilidad, porque está compitiendo en las librerías con una lengua como el español. Y me temo que la situación de desigualdad frente al castellano es especialmente acusada en Balears. A ver, tampoco pasa nada por no leer. Hay quien no lee y sigue respirando, le siguen funcionando los órganos vitales. Pero ellos se lo pierden. Y el día que se les desmorone la vida, no sabrán adónde acudir para protegerse.

¿En qué momento se encuentra la literatura catalana?

La literatura catalana goza de buena salud, pero en muchos terrenos y en determinados lugares del territorio el catalán dista mucho de ser una lengua normal. El catalán es y tiene que ser una herramienta de cohesión social, pero sufre los problemas derivados de no tener un Estado que lo proteja. Aunque esto tal vez estamos en camino de solucionarlo.

Como dice en su perfil de Twitter, Eva Piquer vive, escribe y va por libre.

Veo que me he dejado un verbo importante: leer. Y otro: nadar. Leo, escribo y nado. Y sí, intento ir por libre y obedecer únicamente a mi conciencia.

¿Implica superar muchos obstáculos ir por libre?

La verdad es que sí, pero la satisfacción de no haber renunciado a ser tú mismo siempre vale la pena. Siempre.

"Toda democracia necesita una prensa libre, independiente y plural", mantiene. Con la cuestión catalana, estos requisitos han quedado en entredicho.

Ha quedado más claro que nunca que sin una prensa libre, no hay democracia. Como ejemplo, TVE. Suerte que en Cataluña tenemos unos medios de comunicación públicos que sí que actúan con estricta profesionalidad.

Llama la atención que la Academia de la Televisión haya otorgado el Premio Iris al Telediario por ser el "mejor informativo" cuando el Consejo de Informativos de la propia cadena ha criticado la línea editorial.

No lo sabía. Pero me parece bastante surrealista.

Como periodista, ¿cómo resumiría el 27 de octubre?

No he ejercido nunca de periodista política, mi terreno es el periodismo cultural. Desde el punto de vista literario, fue un día lleno de emociones que podría dar lugar a unas cuantas novelas. Seguro que ya hay quien las está escribiendo.

Se declaró la república catalana y se aplicó en 155 el mismo día. El 21 de diciembre habrá elecciones. ¿Ve un desenlace?

No. Pero dudo mucho que el 21 de diciembre haya elecciones.

Y mientras tanto, los Jordis en prisión...

Es gravísimo que estén en prisión. Soy amiga de Jordi Sánchez y es una de las personas más pacíficas y conciliadoras que conozco. Me da mucho miedo un Estado que puede encarcelar tan injustamente a dos personas como Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.