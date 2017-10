El oscarizado Paul Haggis pide disculpas "por todo lo que pasa en Estados Unidos"

Con el deseo de que apostemos y tengamos "coraje para ver lo que nos une y no lo que nos diferencia", y disculpándose "por todo lo que está pasando en Estados Unidos", en referencia a la situación política que vive Estados Unidos y al escándalo de abusos y acoso sexual protagonizado por Harvey Weinstein, el director, guionista y productor canadiense Paul Haggis (1953) aceptó ayer el Premio Evolution Vision en la apertura de este festival de cine.

Una inauguración que se celebró en el Teatre Principal, con poco más de media entrada, en la primera de la diez jornadas programadas en un certamen que, hasta el próximo 4 de noviembre, proyectará un total de 103 películas, entre largometrajes, cortos, documentales y videoclips.

Una alfombra roja dio la bienvenida a los invitados a la gala inaugural del Evolution!, en el exterior del Principal. Por allí desfilaron y posaron para los medios el director norteamericano Ari Gold, encargado de abrir el festival con la proyección, ayer mismo, de The song of Sway Lake; el actor irlandés Colm Meaney, un enamorado de la isla y del cine mallorquín, en concreto del de Toni Bestard, con quien rodó en 2012 El perfecto desconocido; el propio Bestard, que se declaró un seguidor de las películas de Haggis; el director Jaume Carrió, radiante tras conocer que ha sido preseleccionado para los Goya por su cortometraje Woody & Woody; el productor y director de la Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo; la ex presidenta de la Associació de Cineastes de Balears y directora Marga Melià; el conseller de Economía del Consell Cosme Bonet; el actor Carles Molinet; o los también intérpretes Esther Schweins, Sonja Kirchberger y Martin Semmelrogge, todos alemanes.

La llegada de Haggis, acompañado de la responsable del festival, la berlinesa Sandra Seeling, provocó una lluvia de flashes que lejos de incomodar al oscarizado director y guionista, le arrancó una sonrisa. "Estoy feliz de estar en la isla. La plaza de Cort me ha parecido maravillosa y Palma, una ciudad de cuento", expresó un cineasta galardonado por cintas como Crash, Million Dollar Baby, El valle de Elah, Casino Royale o Banderas de nuestros padres, entre otras.

La encargada de presentar la gala, por tercer año consecutivo, fue la periodista Melisa Aliaga Sullivan, quien recordó que mallorquines y turistas podrán disfrutar durante diez días no solo de la proyección de audiovisuales, también de conferencias, talleres y diversas fiestas. Tras ella intervinieron Sandra Seeling y Javier Pachón, de CineArte, encargados de entregarle el premio Evolution Visual a Haggis, un galardón que reconoce la trayectoria de "un cineasta icónico y visionario que inspira a la audiencia, rompe fronteras y ha tocado a generaciones". La distinción también subraya "el compromiso social" de Haggis, que une culturas y personas gracias a la labor de su fundación Artists for Peace and Justice.

"En un momento en el que buscamos todo lo que nos diferencia, necesitamos encontrar lo que nos une", señaló Paul Haggis en su discurso de agradecimiento, durante el cual se mostró cercano y divertido. El realizador también quiso resaltar la calidad del vídeo con el que el festival le homenajeó, señalando que "no hay nada peor que alguien haga un vídeo sobre ti y que no te sientas reflejado en lo que transmite".

Por su parte, Sandra Seeling subrayó que "hemos creado un festival para todos; no importa de dónde vienes, qué idioma hablas o cuántos años tienes. En Evolution! te damos la bienvenida, te invitamos a soñar, a inspirarte y a adentrarte en una aventura interminable de historias que siguen inspirando mucho después de salir del cine".