Los dramaturgos componen la undécima edición de Teatre de Barra

Comienza la undécima edición de Teatre de Barra con cinco obras inspiradas en diversos dramaturgos, como por ejemplo, Shakespeare.

Llorenç Carrió, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, ha asistido esta mañana al acto de presentación acompañado por Javier Matesanz, organizador y representante de Òrbita Produccions. Ambos han afirmado que esta nueva edición está dedicado al teatro que responde al título ´To be or not to be´.

Es la primera vez en que "todos los guiones elegidos están escritos en catalán", ha informado Matesanz. Más de 40 textos teatrales recibe Òrbita Produccions y 5 son los escogidos para representar en cinco bares de Sa Gerreria.

"Esta iniciativa cultural aporta un color especial a la ciudad" y "ayuda a que el teatro sea fácil y se consuma", ha afirmado Carrió en la presentación. La novedad de este año en la dinámica es que "el público se desplaza de bar en bar para ver la obra teatral, es decir, cada obra se representa de manera continuada en el mismo bar", ha añadido Matesanz.

Desde el sábado 28 de octubre hasta el 25 de noviembre se representarán las obras ´Cavalls sota l´arena´ de Lorca, cuyo director, Rafel Gallego, es el más veterano; ´Tractament woolf´ de Albee; ´Tot emborratxant Godot´ de Beckett; ´Medea no són bromes´ de Galcerán y ´La possessió de Hamlet´ de Shakespeare.

Las actuaciones tendrán lugar en los bares Ca la Seu, Gaudí Cocktail bar, Molta Barra, Brick hotel y D´lirios, respectivamente. La venta anticipada de entradas tiene un coste de 3,50 euros y se pueden obtener en la librería Drac Magic o en la Tortilleria de Palma. Además, el primer sábado hay un dos por uno en el acceso.

Las obras tienen una duración de 15 minutos y cada sábado la primera actuación comienza a las 20:15 y termina a las 22:35 horas.

El 2 de diciembre, tras finalizar las representaciones, se conocerá los premios órbita de Teatre de Barra al mejor texto, actor o actriz y obra en el teatro municipal Mar i Terra a las 20:30 horas. El jurado es el propio público quien vota, salvo "el premio al mejor texto que ya está elegido", ha concluido Matesanz.