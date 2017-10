El vinilo presume de doble vida en la Fira del Disc del desaparecido Tom Petty

A la caza de joyas, chollos y rarezas. En cuanto se abrieron las puertas del Palma Arena, ayer, en la primera de las dos jornadas programadas, los coleccionistas más avispados se agolparon en los 40 expositores de la Fira del Disc, que en su XVI edición demostró la atracción del vinilo al tiempo que coronó a figuras como Tom Petty o Amy Winehouse.

Entre las joyas, una edición limitada del álbum de la banana de la Velvet, por 200 euros, o uno de los Beatles de sus primeros años por 375; entre los chollos, cualquier cedé, de Dylan a Iron Maiden, por solo cinco euros, de la tienda especializada venida de Inglaterra Bionic Records; y entre las rarezas, el primer disco que publicó Ralfi Pagan con el mítico sello Fania, o un álbum de Ahl Nana, el grupo de mujeres de Mauritania, al precio de 300 euros.

La reciente muerte de Tom Petty deja huella, sobre el escenario, con un pequeño homenaje que en forma de canción le brindará hoy el grupo The Nash (19.30 horas), con Luis Alberto Segura (L.A.) en la batería; y también entre los expositores, por ejemplo, el de Deja Vu, donde también se vendieron bien los discos de Metallica y Motörhead.

En el único escenario instalado hubo hasta siete actuaciones, la primera, la de Urtain, con Julio Molina al frente, banda de rock que presentó temas bailables y sonidos setenteros, como La playa del mago o Alicia; y la última, la de The Amy's Soul, grupo barcelonés que rindió homenaje a Amy Winehouse. Entremedias, Marcel Cranc & Salvatge Cor, Da Souza, Quatermass, Jane Yo y Come Animal. Y entre actuación y actuación, tiempo para el tentempié en un food truck, una furgoneta que atrajo a decenas de visitantes por sus perfumes de hot dogs y tapaditos americanos, platos que se servían entre los 3 y los 8,50 euros.

El vinilo se dispara



Aunque el producto más buscado fue el vinilo. Durante los últimos meses han aparecido nuevos datos en cuanto al volumen de ventas de vinilos, el más significativo es que éstas han crecido un 265% desde 2007, mientras que los discos compactos han caído un 65%. Según el director de las ferias de Madrid, Barcelona y Bilbao, Juan Carlos Vilella, "es evidente de que ha habido un cambio de tendencia. El vinilo es un formato muy atrayente ya no solo por su sonido sino también por el arte de sus carpetas, que ha cobrado una importancia mayor en los últimos tiempos, publicándose numerosos libros sobre el art-work a lo largo de las últimas décadas. Pero en cualquier caso sigue habiendo muchos expositores con el formato en cedé, que a pesar de todo sigue teniendo un público muy numeroso que continúa comprando en este formato".

Lejanas quedan las ediciones más concurridas de la Fira del Disc, como las de Fires i Congressos, con aquellas recordadas subastas, pero el coleccionista es fiel, y muchos de aquellos visitantes estaban ayer moviendo dedos en los expositores. ¿Perfil del coleccionista? "El 50 por ciento tiene entre 45 y 60 años", apuntaron entre los responsables de los estands. "Son buenos tiempos para nuestro sector, podemos salir al extranjero y vendemos mucho on line; el nuestro es un mercado global", apuntaron desde Discos Redondos.

La segunda y última jornada, la de hoy, arrancará a las 11.30 y finalizará a las 21.00 horas. Hay entradas populares desde 4 euros, y son seis los conciertos programados. En el escenario Women don't Wait: Codo (12.15), Sweet Poo Smell (13,15) y Ombra (14.15). Y en el Escenari Rock: Hombrespájaro (17.00), Saïm (18.15) y The Nash (19.30). Este último grupo, liderado por John Tirado y con dos L.A.'s en sus filas, Luis A. Segura a la batería y Ángel Cubero al bajo, interpretará, veinte años después, temas de su primer disco, The last Cigarette.