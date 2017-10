El Mallorca Gay Men's Chorus canta a favor de Zaqueo

Música en acústico y de lo más solidaria. Esta es la propuesta del Mallorca Gay Men's Chorus para mañana a las 20 horas en el Centre de Cultura Sa Nostra. La formación dirigida por Joan Laínez ha preparado un recital con obras de Bublé, Sinatra, Bruno Mars o Gloria Gaynor para recaudar fondos para la asociación Zaqueo. "Nuestro objetivo es ayudar económicamente pero también dar a conocer el gran trabajo social que desempeña esta entidad", remarcan desde el coro.

El director Joan Laínez avanza que será un concierto en acústico y los coristas estarán acompañados por la melodía de un piano. No es la primera vez que actúan en Sa Nostra, por eso, ya saben que "la sala hace que saquemos el mejor sonido de nuestra coral sin ningún tipo de amplificación", remarca Laínez.

Así, en una primera parte, los asistentes disfrutarán de obras de Buble, Sinatra o Gershwin mientras que la segunda parte será "más movida" con temas de Bruno Mars, Gloria Gaynor o Mónica Naranjo. Come fly with me, Feeling good, I will survive o Summertime son algunas de las piezas que interpretarán los coristas. El donativo de la entrada es de diez euros.