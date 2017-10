Sterlin presenta el sábado el libro-disco 'Llum i negre'

Este fin de semana tendrá lugar la XVI Fira Internacional del Disc en el Palma Arena. El sábado a las 13 horas se presentará el libro-disco Llum i negre (Fonart, 2017). Se trata de un volumen que incluye un USB con la reinterpretación del disco Songs of Love and Hate de Leonard Cohen perpetrada por Sterlin. Las fotografías son obra de Xisco Alarido que complementan tanto a la música de Cohen como a la traducción de sus letras que firma Adela Peraita. Completa el proyecto la artista téxtil Adriana Meunié, que se ha encargado tanto de coser en tela las ilustraciones que acompañan el disco como de diseñar el vestido que lucirá Peraita en los conciertos. La pieza se inspira en la visión coheniana de Joan of Arc, plasmada en la canción homónima.

Por su singularidad, el libro va mucho más allá del concepto de álbum de versiones. De hecho, se convierte en un elegante tributo. Cabe destacar que Songs of Love and Hate es probablemente el disco más intenso de Cohen. Los músicos de Sterlin se ha sumergido en este trabajo para destripar el misterio de sus intensos temas, reinterpretarlos y dotarlos de sentido a través de nuevos lenguajes.

Sterlin es una banda mallorquina creada hace doce años y compuesta por Adela Peraita, Steve Withers y Paco Torres. Por su parte, Xisco Alarido es un fotógrafo autodidacta que trabaja desde el instinto y la intuición. En este trabajo, presenta una narración fotográfica hecha con imágenes evocadoras que documentan las vivencias y sentimientos intuidos en la lírica de Leonard Cohen.

La gira de presentación de Llum i negre. Cançons d´amor i odi arrancará con esta presentación, además de tres conciertos que se celebrará en Sant Llorenç el 27 de octubre, en Pollença el día 28 y en Santa Margalida, el 29.

Puedes ganar entradas para los conciertos del viernes día 27, para el sábado 28 o para el domingo 29 de octubre.