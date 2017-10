El periodista mallorquín Héctor Rubio presenta su novela 'Casa del Miedo' el viernes 20 en la librería Metrópolis

El periodista mallorquín Héctor Rubio presentará el próximo viernes 20 de octubre su novela 'Paranimals - Casa del Miedo' en la librería Metrópolis de Palma. El acto se celebrará a las 20.00 horas y estará dirigido por el cineasta y crítico de cine Javier Pueyo.

'Casa del Miedo' se enmarca dentro del género 'young adult' y es una novela de fantasía oscura en un mundo de posguerra. La obra está maquetada por Azahara Carreras y la portada ha sido ilustrada por la pionera del impresionismo digital Marta Nael, según explican desde la plataforma de divulgación de autores voragine.digital.

La historia sigue a Nono Salvatore, una detective veterinaria a la que le encantan las armas y el chocolate, pero odia a la mayoría de humanos. Aunque se encuentra en un atípico paréntesis de felicidad, esto no durará mucho: la inexplicable muerte de un paranimal le llevará a tomar parte de una investigación en la que no solo se jugará la vida, sino el futuro de la humanidad que tanto detesta.

Rubio trabaja como periodista desde 2008. Nació y vive en Palma de Mallorca. 'Casa del Miedo' es su primera novela. Junto a Jose A. Díaz también ha escrito 'Nueva York, guía ligera', número 1 de descargas en Amazon durante siete meses seguidos.

La portada es obra de Marta Nael, ilustradora valenciana. Ha publicado cuatro libros de ilustraciones: 'Impressions: The Digital Art of Marta Nael', 'Lux, a clash of light and color', 'Sketchbook 01' y 'Sketchbook 02'.

Pueyo es un director mallorquín. Tiene en su haber los cortometrajes '89%', 'Diario íntimo de una actriz' (un documental sobre Montserrat Prous, musa de Jesús Franco), 'Rates' y 'Te presento a mi familia'. Además ha escrito 'Lucio Fulci. Autopsia de un cineasta', un monográfico sobre este director italiano, considerado el padrino del gore.