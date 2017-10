Carme Riera, ante su estreno: "El teatro me fascina, es lo único que no está pirateado"

"Nunca, cuando era joven y venía al Teatre Principal, me podría haber imaginado que una obra mía estaría sobre su escenario. Estoy muy ilusionada y emocionada", confesó ayer Carme Riera. La escritora y académica, Premio Nacional de las Letras Españolas 2015, debutará en el teatro el próximo jueves con Les darreres paraules, una obra que antes que novela fue monólogo y que "permitirá acercar la figura del Arxiduc al público" y descubrir una "figura muy poliédrica", apuntó su director, Rafel Duran.

Les darreres paraules, producción del Principal, es fruto de "un año de trabajo, a fuego lento", señaló el director del Teatre Carles Forteza, quien apuntó que, tras su estreno en Palma, la obra girará por diferentes escenarios de Balears (en teatros municipales y en el Principal de Maó), Valencia y Cataluña, como el Teatre Nacional. "Estamos encantados ante la expectación generada. La respuesta del público hacia La nit de Catalina Homar –de José Carlos Llop– ha sido excelente y Les darreres paraules se presenta en el mismo camino, con todas las entradas agotadas para las dos primeras funciones, las del próximo jueves y viernes", añadió.

Riera, que agradeció el "gran interés" con el que ha cogido su monólogo el director Rafel Duran, reconoció que todavía no ha visto nada de su puesta en escena. "Estoy más nerviosa que el equipo. Hoy (ayer para el lector) la veré y quizá no pueda dormir en toda la noche", bromeó. Tampoco ha podido asistir a la representación de La nit de Catalina Homar. Ambos montajes se ofrecerán en funciones consecutivas el próximo viernes, con un precio reducido de 25 euros.

La 'aparición' del Arxiduc



Carme Riera quiso explicar los orígenes de Les darreres paraules, que primero fue monólogo para luego convertirse en novela (Alfaguara), y cuyo origen se remonta a la exposición Jo l'Arxiduc, el desig d'anar més lluny que comisarió en el Casal Solleric en 2015 con motivo del centenario de la muerte del archiduque. "Un día, mientras recogía libros y papeles, escuché al Arxiduc cómo me hablaba. Fue algo misterioso pero real. Y me puse a escribir al dictado lo que me decía. Así surgió este monólogo. Con la novela –con la que ganaría el premio Sant Joan 2016– continué con la historia del Arxiduc pero la parte densa, intensa, la que se verá en el teatro, es precisamente este monólogo. No sé si me tirarán huevos o tomates, o si le gustará a la gente. En este sentido estoy nerviosa", reconoció.

La académica afirmó que la creación artística tiene "aspectos muy mágicos. Los escritores, cuando inventamos, estamos casi en un delirio, rozando la parte de los locos. Yo oí al Arxiduc, con su voz, diciéndome que estaba enfermo y que había cosas que tenían que quedar claras. Escribí el monólogo en dos días". Una experiencia que, confesó, le ha ocurrido en otras ocasiones, como con el personaje de Beatriu Mas. "Yo me he ido a dormir con mis personajes, ellos han pasado por mi cama, también el Arxiduc", señaló.

La autora de novelas tan recordadas como Dins el darrer blau anunció que su futuro en el teatro "dependerá del jueves" –día del estreno– aunque reconoció que "el teatro me fascina, y es lo único que no está pirateado. Con él se logra una catarsis extraordinaria. Me haría mucha ilusión pero no sé si tengo la capacidad. Sí tengo proyectos medio desarrollados", adelantó.

El responsable de la dirección de fenómenos teatrales como Acorar o Mort de dama, Rafel Duran, recordó que hace unas tres décadas leyó, "por curiosidad intelectual", algunas de las obras de Luis Salvador de Austria, de quien finalmente ha acabado absolutamente empapado: "He leído toda su obra a mi alcance y hoy tengo una visión casi de tesis doctoral".

"Los mallorquines tenemos una imagen del Arxiduc que es muy folclórica y el Arxiduc da mucho más de lo que a la gente de Mallorca le interesa de él. La mayoría no ha leído ningún libro suyo, y tiene hasta 80 escritos. Es una figura absolutamente inalcanzable (...) El Arxiduc da para mucho. Aquí solo conocemos el mito de Mallorca y no sabemos cómo le ven en otros lugares donde vivió", subrayó.

Duran destacó que hay un factor del texto de Riera que le interesó "mucho" y es que presenta a un Arxiduc muy humano en base a que es un hombre contradictorio, y "la contradicción es terriblemente humana, algo que a los teatreros nos fascina". Les darreres paraules presenta al ilustre personaje dictando a su último secretario unas confesiones personales, que rubricará ante notario y que no se podrán hacer públicas hasta 25 años de su muerte. Lluís Salvador se muestra ante los espectadores como un hombre autoritario, malsufrido y con pocos escrúpulos, para hacer "balance de su vida" ante la proximidad de su muerte. "Hay cosas de las que se arrepiente, pero no de otras. Creo que si volviera a vivir haría exactamente lo mismo. No sé si Carme Riera está de acuerdo o no", preguntó Duran. "Huiría de Mallorca, porque tal y como la tenemos", espetó la escritora.

El director también se refirió al trabajo de Andreu Benito, que encarna al Arxiduc, un actor que a lo largo de su carrera se ha puesto a las órdenes de Mario Gas, Lluís Pasqual, Sergi Belbel o Josep M. Flotats, entre otros grandes del teatro. "Andreu Benito se ha documentado muchísimo y además tiene un gran parecido con el Arxiduc. Hemos diálogado mucho sobre su figura, continuamente, investigando en el texto, un auténtico trabajo de bisturí", aseguró.

Benito, que estará acompañado sobre el escenario por Josep Orfila, en la piel del secretario, fue propuesto para su papel por el director del Principal, Carles Forteza, quien desde hace años sigue su trayectoria y aplaude su "honestidad, solidez y coherencia" como actor.

La puesta en escena, que firma el mismo Duran, responde a la sencillez y se fundamenta en que "la palabra es acción".