Adrián Álvarez: "Michael Jackson no era de este mundo, era un ángel lleno de amor"

" Michael Jackson no era de este mundo, era un ángel cuya grandeza residía en su bondad y el amor que sentía hacia las personas. Su corazón era tan grande...", suspira Adrián Álvarez, el bailarín que se mete en la piel del 'rey del pop' con I Want U Back. Un homenaje con música en vivo que se representará en el Auditòrium de Palma a partir de hoy y hasta el próximo domingo: viernes, a las 21.30; sábado, a las 18.00 y 21.00; y domingo, a las 18.00.

El espectáculo, coproducción de SOM Produce y Rock En Familia, llega a Palma tras su estreno en Madrid. "A la gente le encanta", asegura Álvarez, quien señala un rasgo distintivo respecto a otros tributos a Michael Jackson montados en los últimos años: " I Want U Back es un show diferente al resto de homenajes a Michael, al tener un cantante en vivo ( David Ortigosa), algo no habitual, y un cuerpo de baile. Yo no soy el que canto, y eso le da una magia especial, porque parece que soy yo quien interpreta las 21 canciones, cuando en realidad hay un vocalista detrás. Michael era tan grande que uno solo no basta para alcanzar su nivel".

Adrián Álvarez lleva imitando a Michael Jackson desde 2009 aunque su devoción hacia él surgió en la adolescencia. "A los 13 años cayó en mis manos un cedé con tres canciones, una de ellas Thriller, que me cambió la vida. Su música me llamó la atención de inmediato y sus bailes me impactaron. Michael era un seguidor de Fred Astaire y también le gustaba mucho James Brown. Cogió los estilos de ambos y los llevó a su terreno. Su propuesta rompió todas las barreras del baile".

Madrid fue el primer escenario al que se subió Álvarez, un escenario a ras de suelo. "La calle fue mi escuela. No existe una mejor. A mí me enseñó muchas cosas. Sin ella no estaría hoy en los teatros. El público de a pi no es fácil, tienen que detenerse, acercarse a verte y, lo más difícil, mantenerlos frente a ti".

Seleccionar el repertorio de I Want U Back fue "muy complicado", al tratarse de un músico que compuso alrededor de 200 canciones. "Hay muchas de los años 80 y algunas de su etapa con los Jackson 5. Lo que hemos hecho ha sido enlazar todas sus etapas. No faltan las más emblemáticas de su carrera y las que más gustan al público. En total son 21, la primera, la que abre el show, Jam", precisa.

La muerte del legendario cantante fue un "duro golpe" para Álvarez. "Era parte de mi vida. Lo llevaba dentro de mí. Me causó mucho dolor cómo murió. A Michael Jackson le mató el mundo. Muchos arremetieron contra él sin saber la verdad", espeta en referencia a las acusaciones de pederastia.