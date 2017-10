Ramon Porter: "Quiero tranquilizar los ánimos y buscar otros locales para las tardes"

La Fundació per als Estudis Superiors de Música y Arts Escèniques de les Illes Balears nombró ayer al pianista catalán Ramon Porter director del Conservatorio Superior. El también compositor fue jefe de estudios del centro durante cinco cursos.

¿Cuáles son sus objetivos en el Conservatorio?

Hay problemas de diversa índole. El equipo directivo que estaba hasta ahora había enderezado muy bien todos esos temas. Hay que tener en cuenta que éste será un año de transición, porque hacia mayo o junio se pondrá en marcha el proceso de selección del nuevo director.

¿Su dirección será de un año?

Sí. Es un cargo de confianza de la conselleria por un año. A finales de curso, se ha de elegir una comisión que a su vez escogerá al director. Se ha de formar una comisión de selección en la cual habrá un representante de cada uno de los estamentos del Conservatorio. El equipo docente escogerá a un representante para que esté en esa comisión. El personal no docente escogerá a otra persona. La otra vez que se hizo con este sistema también había un inspector y dos miembros designados por la conselleria. Los candidatos que pueda haber presentarán un proyecto docente.

¿Cuál es su postura respecto al problema de espacio que enfrenta al Superior con el Profesional?

Los tipos de conservatorio y su organización son diferentes para empezar. El Superior necesita más movilidad del profesorado porque, emulando a la universidad, hay gente que para poderla contratar ha de trabajar en otro lugar. Entonces, claro, los horarios son más complejos por esta cláusula que tienen los asociados de tener que estar trabajando en otro sitio, ya sea en la orquesta o en otra empresa. Esto puede conllevar problemas de compatibilidad horaria con el centro. Por ejemplo, nosotros tenemos horario por la mañana. Y los músicos de la Simfònica también. Entonces se han de buscar franjas horarias diferentes y necesitamos aulas también por la tarde por este motivo. Y esto genera trabajo para ambos conservatorios. Varios roces vienen básicamente por este motivo.

Su predecesor Albert Díaz dimitió cansado de asuntos extracurriculares como éste.

Sí. Ahora estoy ofreciendo opciones al problema de espacio a la conselleria y me dicen muy amablemente que se puede estudiar. Yo entiendo que las cosas no se pueden hacer de un día para otro en la Administración.

¿A qué tipo de opciones se refiere?

Desde por ejemplo ir a otros locales por la tarde que sé que están cerrados o no se usan. Y poder usarlos nosotros.

Es decir, espacios que no están en el Conservatorio.

Sí. Serían espacios o del propio Govern o del Ayuntamiento.

¿Es el Superior un reino de taifas como algunos piensan?

No. Por el tipo de contratación y de profesores visitantes que tenemos, han de poder compaginar sus clases en el Conservatorio con otro trabajo, como te he comentado antes. Además, buscamos personas con carreras excelentes fuera del ámbito académico. No puedes comerte el huevo si no rompes la cáscara. Queremos profesores de la orquesta porque tienen el hábito de tocar y pueden dar clases a los alumnos y un repertorio. En cuanto a los intereses de los que se acusa a algunos, es normal que los profesores asociados defiendan su trabajo porque es su empleo principal. Es el caso, por ejemplo, de los profesores que provienen de la Simfònica. Estamos muy agradecidos de tenerlos y es cierto que nos dan mucho trabajo porque hemos de mirar los espacios y negociarlos con el Profesional, y eso es un desgaste. Los del Profesional quizá no tienen tanto este problema de movilidad por el tipo de contrato de enseñanza. Nuestra idiosincrasia de centro hace que encontrar el orden y los espacios cueste más.

¿Cómo podrían crecer los vínculos del Conservatorio con la sociedad?

Con conciertos. La asignatura de Orquesta la hacemos con tres stages al año y la hacemos con un concierto abierto al público que llenamos hasta arriba. Luego hay ciclos de profesores y otras actividades conveniadas con otras instituciones que las ofrecemos públicamente en el auditorio del Conservatorio. Y luego hay otros convenios gracias a los cuales podemos salir al exterior.

Aún no ha comentado cuáles son sus prioridades.

Lo primero que querría es tranquilizar las cosas. Y también buscar unos espacios más o menos perennes para que el próximo equipo directivo pueda trabajar con menos agobio.

¿Por qué ha aceptado el cargo?

Porque era un momento crítico en el sentido de que era el momento en que había empezado el curso. También he aceptado porque sólo era un año. Y me he sentido apoyado por la conselleria y por los profesores. Asimismo, quiero decir que ya ha habido contactos en positivo con el Profesional. La cosa pinta bien.

¿Les faltan muchos recursos?

Los de siempre: afinar instrumentos, partituras, el tema de la biblioteca... Esta última cuestión se está solventando. En la biblioteca hubo una excedencia de la bibliotecaria que no se llegó a cubrir. Y no hay bibliotecario desde hace dos o tres años. Y esta plaza ya está presupuestada y nos han dicho que es inminente que salga. También tenemos goteras desde hace 15 años. Será el siguiente punto con el que habrá que ponerse.