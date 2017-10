La fotógrafa Diana Coca expone en México

La artista mallorquina Diana Coca participa en la muestra colectiva 'Entre Piel', en Ciudad de México, dentro del programa de FotoMéxico 2017. Con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics (Illenc), Coca forma parte de la muestra con varias fotografías de la serie Where is Diana? Desde su primera edición, el festival internacional que organiza el Centro de la Imagen se ha convertido en un punto de encuentro entre especialistas y aficionados, donde no solo se ve fotografía, sino que también se piensa, dialoga y debate en torno a ella. Las muestras participantes se suman al programa expositivo del festival, que este año se centra en fotografías de distintas latitudes del mundo.