El festival Evolution rinde homenaje a Paul Haggis

La sexta edición del Evolution Mallorca International Film Festival se inaugurará el 26 de octubre con una gala de apertura que rendirá homenaje en persona al director canadiense y ganador de tres Oscars, Paul Haggis. En el transcurso del acto inaugural se entregará al icónico cineasta el Evolution Vision Award. Asimismo, el programa del festival incluye la proyección de su galardonada película Crash, que contará con la asistencia del director.

El certamen, que se prolongará hasta el 4 de noviembre, presentará doce películas y ocho documentales, además de 30 cortos internacionales, una sección especial de vídeos musicales comisariada junto a Los Angeles Music Video Festival, además de eventos nocturnos adicionales y proyecciones especiales. También habrá secciones narrativas y documentales, además de una sección de autocine en Port Adriano, una sección ampliado para niños comisariada por el Andorra Kids Film Festival y una presentación de realidad virtual realizada por TheVRand.

De este Evolution cabe destacar el estreno en España de The Swan of Sway Lake, un estreno que contará con la presencia del director y escritor, Ari Gold. También se proyectará la aclamada película noruega Thelma de Joachim Trier, además del exitoso título en Sundance The Big Sick con Kumail Nanjiani y Zoe Kazan. También se proyectará el documental Vida y muerte de un arquitecto. Otro estreno será Barrage protagonizado por Isabelle Huppert y su hija Lolita Chammah.