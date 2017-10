Dos exposiciones de la Fundació Pilar i Joan Miró llegan a Italia

El Palazzo Chiablese de Turín inaugura hoy la exposición Miró! Sogno e colore, una muestra que presenta 130 obras del genio catalán afincado en Mallorca que ofrecen un conjunto de claves para acercar al espectador al espíritu y al pensamiento del artista. La exposición, bajo la tutela del Ministerio de los Bienes y las Actividades Culturales y del Turismo Italiano, ha sido posible gracias al préstamo de la Fundació Pilar i Joan Miró. Por su parte, distintas obras del fondo de la fundación palmesana también han viajado a Italia para la exposición Miró and Marino. The Colours of the Mediterranean que se exhibe desde septiembre hasta principios de enero en la Fondazione Marino Marini de Pistoya.