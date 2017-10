La "encerrona" de Escarrer al Govern suscita opiniones enfrentadas en la web

División de opiniones entre los lectores sobre la "encerrona de Escarrer" al Govern durante la inauguración del Palacio de Congresos, celebrada esta semana con la presencia de los Reyes y actuaciones polémicas como la de El Casta.

"Se veía venir y llegó. No entiendo por qué el Govern aceptó, ni siquiera por qué se llevó a cabo esta ´fiestecita´", afirmó un lector, a lo que otro añadió que "se dejaron hacer la encerrona porque los hoteleros son perros viejos y estos unos inexpertos a los que aún les falta mucho kilometraje".

"Es que estos del Govern parecen novatos, no saben que los hoteleros solo están contentos cuando gobiernan sus amiguitos y mandan ellos", añadía un tercer lector.

"Estoy completamente de acuerdo con las quejas del Govern ¿qué se creen estos empresarios turísticos?", se preguntaban muchos al leer la reacción del ejecutivo de Francina Armengol tras las críticas de Gabriel Escarrer a la ecotasa.

Pero no todos estuvieron de acuerdo con las quejas del Govern: "Para monólogo, la gestión del tripartito estos años, que ya hacen el ridículo ellos solitos sin ayuda de nadie", afirmó un internauta, a lo que otro añadió que "el señor Escarrer tiene más razón que un santo".

Pero si algo causó la sorpresa de todos esta semana, fue el hallazgo de más de un kilo de ámbar gris en una cala de Porto Cristo . Dos jóvenes residentes en Cala Millor encontraron varios trozos del material que segregan los cachalotes y que se usa en alta perfumería como fijador de olores.

"Felicidades, otro ni se hubiera dado cuenta", se alegraban muchos, mientras otros vaticinaban lo peor: "Se abrió la veda, ahora vendrán los buscadores de oro... todos con pico y pala a destrozar la cala".

"Yo he encontrado varias de esas y las he tirado pensando que era basura porque flotaba", se lamentaba un internauta.