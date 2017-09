Maria del Mar Bonet, a través de la mirada de Toni Catany

El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor inaugura este jueves a las 20 horas Maria del Mar Bonet als ulls de Toni Catany, una rondalla que cuenta los casi 50 años de amistad entre los dos artistas y que además celebra las bodas de oro de la cantante en los escenarios. La muestra se podrá visitar hasta finales de enero.

Comisariada por Antoni Garau y Pep Dengra, la exhibición está estructurada en cuatro ámbitos: la mirada enamorada, als ulls de l´amic, salmaia y retrats. Así, Maria del Mar Bonet als ulls de Toni Catany invita al espectador a emprender un viaje por la trayectoria vital, profesional y artística de estos dos grandes personajes de la cultura catalana. "Hemos encontrado las afinidades entre los dos amigos y las hemos transformado en imágenes. Hemos querido transmitir la construcción de la identidad de dos jóvenes que descubren Barcelona y crecen como artistas en esta ciudad", ha resumido Toni Grau, también director de la Fundació Toni Catany, en la presentación de esta mañana. La discografía de Bonet es el hilo conductor de la muestra que presenta una selección de más de 180 obras, discos, carteles, fotografías y un florero que han encontrado indagando en los archivos de la artista, el fotógrafo y en otras colecciones particulares.

Tras visitar la exposición, Maria del Mar Bonet se ha mostrado "sorprendida" y "muy emocionada por el alto contenido artístico de la exposición". "Celebro mis 50 años en los escenarios y quería hacer una exposición diferente pero realmente ha superado mis expectativas. La muestra tiene una gran profundidad artística debido a la obra de un gran fotógrafo", ha admitido. "Siempre acudía a Toni porque me acostumbré a su mirada y no me gustaban las fotos que me hacía otros fotógrafos. Supongo porque me miraba de una manera que me permitía reencontrarme con una Maria del Mar que me gustaba. Me gustaba cómo me miraba. Llegué a querer a la Maria del Mar de Toni", ha desgranado esta mañana Bonet.

Durante la presentación de la muestra, Bonet ha hecho referencia a su manifiesto de apoyo al referéndum del domingo. "Respeto las manifestaciones de otros artistas que discrepan del camino del referéndum pero yo lo veo de otra manera. Si el Estado menosprecia las otras culturas, hay que ir por otros caminos", ha razonado la cantante que ha criticado "la ceguera y la sordera" del Gobierno central. "Cataluña es un pueblo pacífico y su único deseo es votar en paz. Están prohibiendo votar que es un derecho universal. Me parece absurdo", ha sentenciado.

Por su parte, Garau ha avanzado que hay novedades sobre el Centre Internacional de Fotografía Toni Catany. Y es que en breve, en uno o dos meses, saldrá a concurso el proyecto arquitectónico para hacer la sede en Llucmajor. "Esperamos que pueda estar ejecutado antes de que a finales de 2018 termine el plazo de las inversiones de Madrid", ha añadido. Asimismo, ha detallado que también se está trabajando en la digitalización y en la catalogación del fondo de Toni Catany.