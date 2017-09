La aventura de explorar nuestro futuro

La Obra Social La Caixa inaugura hoy la exposición Experiment Any 2100. Què ens espera a la Terra del futur?, una muestra que permanecerá abierta hasta enero e invita al espectador a explorar cómo puede ser nuestro futuro desde el punto de vista científico. Todo ello es posible identificando las megatendencias, es decir, los grandes cambios que se producen en la sociedad y que nos indican hacia dónde nos dirigimos. Cuántos seremos, cómo viviremos, de qué viviremos o cómo afrontaremos los grandes desafíos son algunas de las preguntas que intenta responder Experiment Any 2100.

El coordinador de la exposición, Jordi Aloy, concretó que la muestra se base en los estudios prospectivos realizados por la Agencia Europea del Medio Ambiente y que fueron publicados en el informe The European Environment, State and Outlook 2015. Assessment of global Magatrends. La exposición explora el futuro estudiando cuatro grandes tendencias para el siglo XXI: la superpoblación, las megaciudades, los recursos naturales y la sociedad del conocimiento. Pero la realidad, resumió Aloy, es que en términos absolutos no se puede prever el futuro. "Lo único que pueden hacer los expertos es estudiar las grandes tendencias que observamos en el presente y analizar distintos escenarios". Así, la exposición muestra las distintas proyecciones, desde ahora hasta el año 2100, que hacen los analistas en los ámbitos social, medioambiental y tecnológico. El experto concretó que los factores que pueden llegar a afectar al futuro son muy diversos. Y es que la muestra pretende concienciar a la sociedad de que las acciones del presente tienen la capacidad de cambiar el futuro, un futuro que "no está escrito y que está en nuestras manos cambiar su rumbo".

Traducido en cifras, Aloy aseguró que hay un 85% de probabilidades de que en 2100 seamos entre 8.000 millones de habitantes y 13.000 millones. Ahora somos 7.300 millones. "Vamos hacia un mundo superpoblado y con un envejecimiento de la población", aseveró. Otra de las predicciones es que durante el siglo XXI asistiremos a la proliferación de megaciudades, es decir, urbes de más de 10 millones de habitantes. Lo que está claro es que la sociedad actual es insostenible porque gastamos en un año los recursos equivalentes a 1,5 veces la capacidad anual de la Tierra para producirlos. Con todo ello, la ciencia y la tecnología nos pueden ofrecer las claves para superar los retos que nos depara el futuro.