Pilou Asbaek negocia para ser "la imagen de la otra Mallorca"

Tarde de flashes en el CC Andratx. El actor danés Pilou Asbaek, hijo de los propietarios de este centro de arte y convertido en estrella de la televisión gracias a su papel de villano en Juego de Tronos, serie en la que encarna a Euron Greyjoy, se convirtió este miércoles en el centro de todas las miradas –sobre todo de las féminas– durante la presentación de las nuevas iniciativas del Consell destinadas a potenciar las relaciones comerciales con los países nórdicos.

"Queremos que Pilou Asbaek sea la imagen de la otra Mallorca, la de la montaña y el mundo rural, y de aquellos valores que van más allá del sol y la playa", señaló el presidente de la institución, Miquel Ensenyat. Su papel pasará, si se cierra el acuerdo, por promocionar el turismo de calidad, "cultural y paisajístico", e intentar "convertir Mallorca en tierra de cine".

"Mallorca es mi segunda casa. Descubrí Mallorca a finales de los años 80, con mis padres, de vacaciones. Ellos buscaban el sitio más bonito del mundo para ofrecérselo a los artistas. Mi relación con Mallorca es de amor absoluto. Cuando conoces las Baleares, se las quieres enseñar a todo el mundo. Quiero traer producciones cinematográficas a esa isla, especial por su luz y porque no llueve. Los mayores placeres de esta vida, además de mi mujer y mis hijos, es traer a la gente a esta isla. Cuando me jubile me gustaría vivir en Mallorca, por supuesto. Tendré que encontrar una buena finca para ello", afirmó Asbaek